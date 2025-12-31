TP.HCM nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông từ việc nâng cao ý thức người dân 31/12/2025 18:11

(PLO)- Cuộc thi “Thính giả với An toàn giao thông” chính thức tổng kết 10 năm lan tỏa ý thức giao thông an toàn bằng tiếng nói, câu hát và trải nghiệm chân thực của người dân TP.HCM.

Chiều 31-12, Đài PT-TH TP.HCM phối hợp Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Thính giả với an toàn giao thông".

Tác giả đạt giải nhất cuộc thi.

Cuộc thi Thính giả với An toàn giao thông 2025 với chủ đề “Giao thông thông minh -hiện đại an toàn" không chỉ là một sân chơi mang tính truyền thống mà còn là cầu nối bền chặt giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, các chuyên gia và đông đảo người dân trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn và nhân văn.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi từ tài xế, sinh viên, người lao động, cán bộ, công chức, hưu trí, người cao tuổi... Mỗi người dân tham gia mang đến một góc nhìn, một câu chuyện, một trải nghiệm khác nhau về giao thông, tạo nên bức tranh toàn diện, sinh động và chân thực.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP.HCM.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, cuộc thi “Thính giả với An toàn giao thông” năm 2025 đánh dấu năm thứ 10 chương trình được tổ chức. Chương trình được phát sóng đều đặn trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ đến 17 giờ 30, tất cả các ngày trong tuần.

Trải qua nhiều thử thách, đặc biệt là giai đoạn đại dịch COVID-19 năm 2021, cuộc thi vẫn được duy trì và tổ chức thành công. Việc tổng kết năm nay diễn ra vào thời điểm cận kề giao thừa, như một dấu mốc ý nghĩa khép lại chặng đường 10 năm bền bỉ và đầy tâm huyết.

Sau sáp nhập, TP.HCM đã trở thành một siêu đô thị với quy mô dân số hơn 15 triệu người và khoảng 14 triệu phương tiện giao thông. Sự phát triển nhanh chóng này đặt ra hàng loạt thách thức mới về giao thông đô thị, môi trường, an toàn và chất lượng sống của người dân.

Theo ông Phúc, dù thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông, số người bị thương và tử vong đã có những chuyển biến tích cực, nhưng mục tiêu đến năm 2040 giảm số người tử vong do tai nạn giao thông xuống mức 0 vẫn là một bài toán khó. Điều này đòi hỏi sự đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông minh và đặc biệt là xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ.

Bởi lẽ, nếu chỉ chú trọng mở rộng đường sá, hiện đại hóa phương tiện hay tăng tốc độ lưu thông mà ý thức chấp hành luật giao thông của con người không thay đổi, thì tai nạn vẫn có nguy cơ tiếp diễn. An toàn giao thông, suy cho cùng, bắt đầu từ nhận thức và hành vi của mỗi người tham gia giao thông.