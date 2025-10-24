TP.HCM có công viên an toàn giao thông để tuyên truyền, giáo dục 24/10/2025 17:55

Ngày 24-10, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Trung tâm), thuộc Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) tại công viên ATGT trong khuôn viên công viên Gia Định.

Theo đó, mô hình công viên ATGT dành cho trẻ em tại công viên Gia Định là một công trình đặc thù được thiết kế, xây dựng nên nhằm thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhà nước về luật giao thông đường bộ, kỹ năng ứng xử văn hóa giao thông văn minh dưới dạng các lớp học ngoại khóa, tạo ra một không gian học tập mới vừa học, vừa chơi cho trẻ em.

Công trình có vốn đầu tư 14 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích 11.143m2, với hệ thống đường giao thông, đèn điều khiển, biển báo, cây xanh, phòng học ATGT, phòng để xe mô hình, chòi nghỉ chân…

Học sinh thực hành đi bộ qua đường.

Trung tâm cho biết các em học sinh được biết đến các nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông phù hợp, được trải nghiệm không gian tại công viên an toàn thực tế như làm quen phương tiện giao thông, giúp trẻ nhận biết các loại phương tiện quen thuộc như xe đạp, xe máy, ô tô, phương tiện công cộng xe buýt; Hiểu tín hiệu đèn giao thông; Kiến thức đi bộ an toàn; Quy tắc an toàn khi ngồi trên xe....

Thông qua các hoạt động, Trung tâm mong muốn toàn thể giáo viên, các học sinh tiếp tục duy trì và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông.