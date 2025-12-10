Chủ tịch Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban Ban An toàn giao thông TP.HCM 10/12/2025 17:59

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông TP.HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban Ban An toàn giao thông TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các Phó Trưởng ban gồm Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Công an TP Nguyễn Đình Dương. Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng, là ủy viên thường trực.

Ban còn có các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông TP.

Ban An toàn giao thông TP là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành TP và UBND phường, xã, đặc khu xây dựng các đề án, chương trình để thực hiện mô hình, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Báo cáo khẩn cấp bằng các phương thức nhanh nhất cho Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND TP về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn (làm chết tại chỗ từ 3 người trở lên) để chỉ đạo, phối hợp khắc phục kịp thời, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp phòng ngừa.

Tổ chức các đoàn công tác, học tập kinh nghiệm về an toàn giao thông, các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nghị quốc tế trong và ngoài nước.

Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng chức năng của Công an TP, kiểm tra chuyên ngành giao thông... trong hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn…