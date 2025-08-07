TP.HCM thành lập các Ban An toàn giao thông cấp xã 07/08/2025 14:03

Chủ tịch UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông TP.HCM và thành lập các Ban An toàn giao thông cấp xã.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông TP.HCM) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Công an TP.HCM và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban An toàn giao thông TP.HCM. Từ đó, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và hoạt động thông suốt, hiệu quả, thống nhất, trình UBND TP.HCM.

TP.HCM sẽ thành lập các Ban An toàn giao thông cấp xã. Ảnh: NHƯ NGỌC

Giao UBND các phường, xã và đặc khu khẩn trương thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành phần Ủy viên Ban, quy định cơ quan thường trực và ban hành quy chế hoạt động phù hợp với tình hình trật tự, an toàn giao thông thực tế từng địa phương nhằm đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản quy định, hướng dẫn UBND cấp xã về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, cơ cấu tổ chức của Ban An toàn giao thông cấp xã đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời, không để gián đoạn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã trong quá trình thành lập Ban và các vấn đề khác có liên quan nhằm đảm bảo sớm đưa vào hoạt động.