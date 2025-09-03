Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bị gán ghép hình ảnh trên TikTok 03/09/2025 08:45

Sáng 3-9, trao đổi với PLO, ông Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho biết ông đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh của ông tại nghị trường Quốc hội để xuyên tạc.

Hình ảnh, nội dung gán ghép hình ảnh đại biểu Dương Khắc Mai được chia sẻ chóng mặt trên TikTok.

Theo ông Dương Khắc Mai, một tài khoản TikTok đã sử dụng hình ảnh ông đang đứng phát biểu tại nghị trường rồi ghép vào nội dung "Vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20 h có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng".

Với nội dung gán ghép, sai sự thật trên, tài khoản TikTok trên đã thu hút tới 29.000 lượt thích với hơn 8.000 bình luận, 3.600 tài khoản khác chia sẻ.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai khẳng định ông chưa bao giờ phát ngôn như nội dung như tài khoản TikTok nói trên gán ghép.

“Tối qua tôi vừa biết được thông tin này do một số người quen gởi và đã đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ"- ông Mai nói.

Theo ông Mai, hành vi sử dụng hình ảnh trái phép, gán ghép phát biểu những nội dung sai sự thật ngoài ảnh hưởng tới bản thân ông còn ảnh tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và cử tri tỉnh này.