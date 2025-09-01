Chỉnh sửa ảnh thông báo người thân đã tử vong ở Campuchia để lừa đảo 01/09/2025 14:19

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vừa nhận được lá thư cảm ơn của bà Lê Thị Hoàng (52 tuổi, xã Trường Xuân) vì đã được lực lượng Công an xã hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình thoát khỏi một vụ lừa đảo tinh vi.

Thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 9-8-2025, một người tự xưng là đồng nghiệp của anh NTĐ (em trai chồng bà Hoàng) ở Campuchia đã dùng Zalo gửi hình ảnh anh Đ nằm trên tấm gỗ, xung quanh là nhang đèn như một lễ tang. Đối tượng thông báo anh Đ đã tử vong và yêu cầu gia đình chuyển 40 triệu đồng để lo thủ tục đưa thi thể về Việt Nam mai táng.

Hoảng loạn, lo lắng, gia đình suýt chuyển tiền nhưng tối cùng ngày, họ quyết định trình báo Công an xã Trường Xuân. Lực lượng Công an nhanh chóng hướng dẫn gia đình cách kiểm chứng thông tin, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn âm mưu lừa đảo.

Đến 14 giờ 33 phút ngày 10-8-2025, anh Đ bất ngờ liên lạc về, cho biết vẫn đang làm công nhân tại Campuchia, anh cho biết do điện thoại bị mất và hình ảnh kia bị người khác chỉnh sửa để dàn dựng câu chuyện giả.

Trong thư cảm ơn, bà Hoàng xúc động viết: “Với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì nhân dân phục vụ, Công an xã Trường Xuân đã kịp thời tiếp nhận thông tin, hỗ trợ gia đình chúng tôi trong lúc hoang mang, lo lắng và ngăn chặn việc chuyển số tiền lớn cho đối tượng lừa đảo”.

Với cách lừa đảo biến cả cái chết thành một món hàng để mặc cả, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, luôn cập nhật cảnh báo từ cơ quan chức năng và thông báo ngay cho Công an nơi gần nhất.