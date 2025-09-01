Quốc lộ 28B phải hoàn thành trước khi sân bay Liên Khương đóng cửa 01/09/2025 10:07

(PLO)- Khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa từ tháng 3-2026 để nâng cấp, Quốc lộ 28B sẽ gánh vai trò là tuyến giao thông huyết mạch trong việc kết nối vùng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận của ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Việc thi công Quốc lộ 28B quá ì ạch. Ảnh: PN.

Nguy cơ trễ hẹn

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B dài 68 km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng do Cục Đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 5 thực hiện khởi công từ tháng 4-2024 và đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 12-2025.

Dự án được kỳ vọng trở thành trục ngang quan trọng kết nối Quốc lộ 1, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Quốc lộ 20, kết nối vùng kinh tế ven biển với trung tâm hành chính, các khu du lịch trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, dù đã có tới 94% diện tích mặt bằng được bàn giao nhờ nỗ lực vận động của chính quyền và sự đồng thuận của người dân (riêng xã Ninh Gia đã bàn giao 100% mặt bằng) nhưng giá trị hợp đồng mới chỉ đạt 43%, tương đương khoảng 461/1.083 tỉ đồng, trong khi thời gian hoàn thành dự án chỉ còn vài tháng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tiến độ thực tế thi công tại hiện trường còn chậm, nhiều đoạn tuyến có mặt bằng nhưng chưa tổ chức thi công, chưa bố trí đầy đủ nhân công, máy móc, thiết bị trên công trình. Chưa kể còn tồn tại một số vị trí chưa giải phóng mặt bằng; một số phát sinh trong quá trình thực hiện chưa được các sở, ngành, đơn vị phối hợp giải quyết kịp thời.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 28B mới chỉ đạt 43% giá trị hợp đồng trong khi thời gian hoàn thành chỉ vài tháng nữa. Ảnh: VT.

Việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông, mà còn tác động tới kết quả thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Đặc biệt, sân bay Liên Khương dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động từ tháng 3-2026 để nâng cấp, khi đó Quốc lộ 28B sẽ gánh vai trò huyết mạch trong việc kết nối vùng.

Yêu cầu tăng tốc

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung giải quyết các tồn tại, khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, UBND các xã có tuyến đường đi qua, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện dự án. Chủ đầu tư chủ động rà soát năng lực các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để có giải pháp điều chỉnh, đảm bảo không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án nhiều lần.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư rà soát năng lực các đơn vị tư vấn, thi công Quốc lộ 28B.

Tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp báo cáo và tham mưu đề xuất tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai để đảm bảo tiến độ dự án và tham mưu UBND tỉnh có kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đề nghị Ban Quản lý dự án 5 tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, UBND tỉnh để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi công.

Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình trên tuyến, tổ chức thi công tại các đoạn tuyến đã được địa phương bàn giao mặt bằng.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thi công chi tiết đối với phần khối lượng còn lại, đảm bảo hoàn thành công trình trong tháng 12-2025. Trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng, chỉ đạo các đơn vị thi công huy động máy móc, thiết bị, nhân lực bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình, đặc biệt là vật liệu cấp phối đá dăm, bê tông nhựa mặt đường. Kiên quyết loại bỏ các vật liệu không đảm bảo chất lượng ra khỏi công trình.

Đơn vị thi công phải tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Thường xuyên kiểm tra hiện trường công trình, kịp thời hốt dọn đất, đá rơi vãi trên mặt đường; bố trí đầy đủ biển báo, căng dây an toàn, đèn báo hiệu vào ban đêm, bố trí người điều tiết giao thông tại các khu vực thi công.

Sở Xây dựng tỉnh sẽ tổng hợp cung cấp tiến độ thi công Quốc lộ 28B gửi Bộ Xây dựng và báo chí.

Các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án vào thứ 5 hàng tuần gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng đặc biệt là cung cấp thông tin báo đài.

Không chỉ là một công trình giao thông, Quốc lộ 28B còn là trục ngang chiến lược kết nối các vùng kinh tế trọng điểm ngoài giúp người dân và du khách đi lại thuận tiện, là yếu tố then chốt để thúc đẩy kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng.

Sắp đến thời điểm sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, việc đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 28B là yêu cầu bắt buộc, đảm bảo chạy đua nước rút để dự án về đích đúng hẹn, đúng chất lượng.