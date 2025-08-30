Lâm Đồng: Hỗ trợ 65,6 tỉ đồng cho 1.773 cán bộ do sắp xếp đơn vị hành chính 30/08/2025 07:43

(PLO)- Lâm Đồng hỗ trợ một lần chi phí đi lại, thuê chỗ ở cho cán bộ, công chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các thành viên UBND tỉnh đề nghị cho ý kiến về kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (cũ) chuyển đến Lâm Đồng công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được hỗ trợ ban đầu và chi phí đi lại, ăn ở. Ảnh: PN

Theo đó, trên cơ sở báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 06/2025/NQ HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Sở Tài chính đã tổng hợp, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cụ thể, phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với số tiền 65,6 tỉ đồng với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ 1.773 trường hợp.

Kinh phí hỗ trợ năm 2025 gồm: Hỗ trợ một lần tại thời điểm nhận công tác: 16,7 tỉ đồng; hỗ trợ chi phí đi lại: 20,8 tỉ đồng; hỗ trợ tiền thuê chỗ ở: 28 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 25-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương để hỗ trợ kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

“Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị của Sở Tài chính tại nội dung vừa nêu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 30-8-2025 để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Hết thời hạn nêu trên, nếu không có ý kiến xem như thống nhất với đề nghị của Sở Tài chính”, văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng nêu.