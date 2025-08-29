Kiểm toán đề nghị Lâm Đồng cung cấp thông tin hàng loạt dự án vốn ODA 29/08/2025 10:11

Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII (Kiểm toán Nhà nước) vừa có công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vừa khởi công cũng đưa vào danh sách kiểm toán. Ảnh VÕ TÙNG

Theo đó, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin về ngân sách địa phương năm 2025 và các chuyên đề mua sắm thường xuyên; chi đầu tư cho các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2021-2025; việc quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2022-2025; việc lập, giao, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đối với Ngân sách địa phương năm 2025, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin.

Đề nghị các Ban quản lý dự án cung cấp bổ sung thông tin chưa đầy đủ các công trình trên địa bàn Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông cũ.

Trong đó, có các công trình xây dựng trường học; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (bao gồm hạ tầng kỹ thuật) Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk; cụm công trình Thuỷ lợi Gia Nghĩa; Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A…

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)- Chơn Thành (Bình Phước) cũng được Kiểm toán Nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin.

Đối với Chuyên đề mua sắm thường xuyên và chi đầu tư cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2021-2025, đề nghị Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp bổ sung thông tin.

Trong đó, có việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng; nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Đắk Song; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông; cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình xuống cấp, mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận…

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Sở Xây dựng cung cấp thông tin tình hình quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa lĩnh vực giao thông giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Lâm Đồng.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin các công trình trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồng Bàng, Bảo Lộc; đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)- Chơn Thành (Bình Phước); sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né…

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né cũng nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2026. Ảnh: PN

Đề nghị cung cấp thông tin tình hình vay và trả nợ nguồn vốn ODA của địa phương để thực hiện các dự án, công trình đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 2022-2025.

Trong đó, có các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai doạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bản tỉnh Đắk Nông; dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại Bình Thuận…

Để có đầy đủ căn cứ, cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2026, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan gửi kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu về Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng để Sở Tài chính gửi Kiểm toán nhà nước trước ngày 10-9-2025 đến địa chỉ số 828, đường Trần Quốc Toản, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra đề nghị UBND tỉnh cử đại diện lãnh đạo, cán bộ có liên quan làm việc, trao đổi và phối hợp với các lãnh đạo phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XIII trong quá trình thực hiện cung cấp thông tin.