Thời sự sáng: 72 giờ quyết định, Thái Lan cân nhắc thả lính Campuchia; Siêu bão cuối năm dậy sóng

(PLO)- Thời sự sáng 31-12 cập nhật các thông tin nổi bật: Sau Được 'đất bắc', Lê Phong Gia Lai bị Công an TP.HCM khởi tố; Khởi tố vụ án chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương; Siêu bão cuối cùng của năm 2025 quần thảo với sức gió vượt 200km/h; Thái Lan: Có thể cân nhắc lại kế hoạch thả 18 lính Campuchia khi 72 giờ giám sát ngừng bắn kết thúc trưa 30-12;...

Chiều 29-12, phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree nói rằng Campuchia đã cho hơn 250 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Thái Lan, theo tờ Nation Thailand. Các UAV này tập trung tại các khu vực Chong Bok và Chong An Ma (tỉnh Ubon Ratchathani), Khao Satta Som (tỉnh Si Sa Ket) và Chong Sai Taku (tỉnh Buri Ram). Ông nhận định hoạt động này có thể bị coi là hành động khiêu khích và vi phạm các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng theo tuyên bố chung đạt được sau các cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Theo vị phát ngôn viên, Bangkok có thể phải xem xét các biện pháp đối phó đối với hành vi trên. Thiếu tướng Winthai cho biết Thái Lan cũng có thể phải cân nhắc lại kế hoạch trao trả 18 tù binh Campuchia.