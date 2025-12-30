Ông Lê Quốc Phong: Cần nâng cao nghiệp vụ kiểm soát tài sản, thu nhập 30/12/2025 19:06

Chiều 30-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng dự.

Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: THANH THÙY

Không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP.HCM.

Theo ông Lĩnh, thành phố đã chủ động hoàn thiện bộ máy, quy chế phù hợp yêu cầu mới. Công tác giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư công và công tác cán bộ được tăng cường. Nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo xử lý.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải nhận thức đầy đủ vai trò then chốt của công tác này. Việc thực hiện các kết luận kiểm tra phải gắn với trách nhiệm khắc phục, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng, thành phố đã trải qua giai đoạn dài làm công tác kiểm tra chủ yếu để phát hiện, xử lý sai phạm nhằm răn đe. Đến nay, công tác này đã đi vào nền nếp, các sai phạm tương tự giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nếu không làm tốt khâu cảnh báo thông qua giám sát thường xuyên thì nguy cơ phát sinh sai phạm mới vẫn còn.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu ngành kiểm tra đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Ảnh: THANH THÙY

Ông Lê Quốc Phong đánh giá cao tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong kiểm tra thời gian qua. Bước sang năm 2026, ông đề nghị ngành kiểm tra tiếp tục đổi mới phương thức, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa vi phạm. Đồng thời, cần khắc phục hạn chế về năng lực nghiệp vụ và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để nâng cao hiệu quả tham mưu trong giai đoạn phát triển mới.

Kiểm soát thu nhập cán bộ còn khó khăn

Báo cáo tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM cho biết trong năm 2025, đơn vị đã tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề bức xúc nhân dân quan tâm.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các địa phương đã kiểm tra 809 tổ chức đảng, 3.531 đảng viên; giám sát 672 tổ chức đảng và 3.093 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 36 tổ chức đảng và 80 đảng viên; xác minh kê khai tài sản, thu nhập đối với 83 cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

Cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 39 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 21 đảng viên; tiếp nhận xử lý 930 đơn thư tố cáo, phản ánh.

Bên cạnh mặt tích cực, UBKT Thành ủy nhìn nhận công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thông qua dư luận chưa thực sự chủ động. Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ tại đơn vị còn khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, sau giai đoạn sáp nhập, đội ngũ cán bộ kiểm tra tại cấp xã, phường hiện đa số thiếu kinh nghiệm, còn lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ.