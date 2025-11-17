Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM 17/11/2025 14:19

(PLO)- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thay cho ông Võ Văn Dũng chuyển công tác.

Chiều 17-11, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định cho ông Dương Trọng Hiếu và ông Võ Văn Dũng.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động, phân công, chỉ định ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Ông Dương Trọng Hiếu được chỉ định làm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM từ ngày 1-7-2025 khi thực hiện sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trước đó, ông từng là Phó Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Võ Văn Dũng được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM từ ngày 1-7-2025 khi thực hiện sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.