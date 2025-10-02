Thành ủy TP.HCM chỉ định 14 nhân sự phường, xã 02/10/2025 11:48

Sáng 2-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Hội nghị do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đinh Thanh Nhàn chúc mừng các nhân sự. Ảnh: THANH TUYỀN

Chỉ định nhân sự cấp phường, xã

Tại đây, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Trong đó, chỉ định ba Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, hai Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định các nhân sự sau:

Ông Huỳnh Phong Vân, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TP tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đông Thạnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Cán bộ Sở Du lịch (nguyên Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (cũ) Phan Công Thành tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Mai Tiến Dũng, Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường): tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng phòng Đối ngoại Văn phòng UBND TP Lương Văn Nhiền tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Bình, làm Phó thư thường trực Đảng ủy phường Long Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Côn Đảo Trần Thanh Huyền, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xã Đất Đỏ, làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đất Đỏ.

Chỉ định Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP Nguyễn Đoàn Lộc, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hạnh Thông, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Hạnh Thông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP Nguyễn Thị Anh Đào, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Thái Bình, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Lợi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Nguyễn Tiến Dũng, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng phòng Hành chính-Quản trị, Văn phòng UBND TP Trần Thị Xuân Thảo tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bà Rịa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao Trịnh Hữu Anh, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đức Nhuận, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Thụy Vy tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Hữu Nghĩa tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quyết định cho các nhân sự. Ảnh: THANH TUYỀN

Thành ủy TP.HCM luôn quan tâm, hoàn thiện công tác cán bộ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc gửi lời chức mừng đến các nhân sự nhận quyết định hôm nay.

Theo ông, TP.HCM đang nỗ lực toàn diện để lãnh đạo, chỉ đạo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; chỉ đạo tổ chức Đại hội Đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Để thực hiện hiệu quả các nội dung, Thành ủy luôn quan tâm, chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện ngày càng tốt hơn công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp ủy để đảm bảo tổ chức bộ máy vận hành hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực.

Qua các đợt trao các quyết định vừa qua (ngày 26-9 và hôm nay), TP.HCM đã tăng cường cán bộ cấp Thành phố về cấp cơ sở.

“Đây là một trong những bước đi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ về công tác cán bộ”- ông Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận.

Ông cũng đánh giá, các nhân sự nhận quyết định hôm nay cũng trải qua quá trình rà soát về tiêu chuẩn điều kiện, tiêu chí. Qua đánh giá cho thấy các nhân sự hoàn thành tốt công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác.

Từ đó, ông cũng mong các nhân sự phải thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tham gia lãnh đạo, chỉ đạo; cùng với đảng bộ, cấp ủy nơi mình công tác, nhất là trong triển khai tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các nhân sự xây dựng chương trình hành động cá nhân như cam kết chính trị trước Đảng và Nhân dân; tiếp tục nỗ lực, giữ gìn đạo đức cách mạng, phẩm chất, phong cách, lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng để thường xuyên rèn luyện, học tập và thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhất là tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ, đảng viên có chức vụ.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Phước Lộc cho rằng cấp xã là cấp gần dân nhất, trực tiếp với dân nhiều nhất, phục vụ nhân dân rõ ràng nhất, dễ thấy nhất. Do đó, từng cá nhân phải nêu gương trong công việc, không được chủ quan, lơ là, thoái thác công tác…

Đồng thời, phải định hướng giáo dục, rèn luyện cán bộ do mình phụ trách phải đoàn kết, để cùng hiệp đồng công tác, thống nhất đồng bộ. Cùng với tập thể đảng bộ và Ban thường vụ lãnh đạo xây dựng phương pháp, lề lối làm việc thật sự khoa học, dân chủ, đoàn kết, sát thực tiễn để cùng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đảm bảo triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương thông suốt đến tận cấp xã.

Cũng theo ông, TP.HCM không có việc gì là việc nhỏ, mọi đóng góp đều có ý nghĩa riêng, hòa chung thành sức mạnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương để cùng đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển TP

Thay mặt các nhân sự nhận công tác, ông Lương Văn Nhiền, nhân sự được chỉ định làm Phó thư thường trực đảng ủy phường Long Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc khi được lãnh đạo TP tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Ông chia sẻ, đây là vinh dự, là niềm vui, trách nhiệm lớn. Cá nhân ông cũng như các nhân sự hôm nay sẽ tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, trên tinh thần trách nhiệm cao, đầy tâm huyết để tiếp tục làm tốt công tác ở vị trí mới.