Thành ủy TP.HCM chỉ định 6 nhân sự phường, xã 26/09/2025 11:33

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định chỉ định nhiều nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã trên địa bàn TP.HCM.

Sáng 26-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiện toàn nhân sự thuộc Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao quyết định nhân sự cho các phường, xã. Ảnh: HÀ THƯ

Cụ thể, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phan Minh Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hải, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phan Công Vinh, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Hồ Ngọc Việt, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, được tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Phát triển Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025 – 2030.