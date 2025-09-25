Ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM 25/09/2025 08:37

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định, bổ sung ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM.

Sáng 25-9, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định, bổ sung ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao quyết định cho ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo ông Nguyễn Văn Được, cả hai cán bộ đều đã trải qua nhiều nhiệm vụ công tác, đi từ cơ sở và nhiệm vụ nào được giao cũng hoàn thành tốt, được lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao.

Ông kỳ vọng việc bổ sung hai cán bộ lần này sẽ giúp tăng thêm sức mạnh cho Đảng ủy UBND TP.HCM.

“Nhiệm vụ sắp tới khá nặng nề, mong các đồng chí tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, kinh nghiệm, bản lĩnh đã được trui rèn qua quá trình công tác. Qua đó, cùng Đảng bộ UBND TP.HCM thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế, phấn đấu đến năm 2030 lọt vào top 100 TP đáng sống nhất thế giới” – ông Nguyễn Văn Được nhắn gửi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TP đã tín nhiệm giao nhiệm vụ.

Ông cam kết với vai trò, trách nhiệm mới, sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu cho Bí thư Đảng ủy UBND TP. Trước mắt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2025 và triển khai thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Dương Hồng Thắng, 47 tuổi, quê ở TP.HCM; ông có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Thắng có quá trình công tác dài ở cơ sở, từng làm Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh…

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, 46 tuổi, quê ở TP.HCM; trình độ: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi…