Tổng Bí thư: Thi đua là 'cơm ăn, nước uống hằng ngày' 24/09/2025 18:57

(PLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thi đua ở đây không phải là 'chạy theo thành tích' mà là 'cơm ăn, nước uống hằng ngày'.

Chiều 24-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020 - 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày hội tôn vinh ý chí, kỷ luật, sức mạnh, trí tuệ và lòng tận hiến

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động khi dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI - Ngày hội tôn vinh ý chí, kỷ luật, sức mạnh, trí tuệ và lòng tận hiến của “Bộ đội Cụ Hồ”. Ông khẳng định những điển hình tiên tiến hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh của truyền thống, của kỷ luật, của sáng tạo và của tình quân - dân thắm thiết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh khi Bác Hồ phát động phong trào thi đua yêu nước, Quân đội tiên phong hưởng ứng và từ thực tiễn chiến đấu - công tác đã hình thành một sắc thái riêng, phong trào “Thi đua Quyết thắng” - thi đua để chiến đấu giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi, thi đua để ra quân là chiến thắng.

Nói cách khác, Thi đua Quyết thắng hòa ngay vào mạch nguồn của phong trào Thi đua Ái quốc do Trung ương và Bác Hồ phát động, góp phần quan trọng trên chặng đường trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư khẳng định nhờ thi đua, đơn vị có mục tiêu chung đo được. Mỗi người có việc cụ thể làm đến nơi đến chốn, kỷ luật trở thành sức mạnh, sáng kiến trở thành nguồn lực, để “Thi đua ái quốc là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” trở thành văn hóa. Từ đó hình thành phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” có đặc sắc riêng: Khiêm tốn mà kiên cường, kỷ luật mà sáng tạo, quyết đoán mà nhân hậu, quyết chiến và quyết thắng. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng không dừng trong doanh trại, đơn vị, trong quân đội mà còn truyền cảm hứng sang các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ở đâu có bộ đội, ở đó có phong trào thi đua; ở đâu có cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thì ở đó có phong trào, có kỷ cương, có hiệu quả; ở đâu có Thi đua Quyết thắng, ở đó tiêu chí “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trở nên cụ thể, đo đếm được. Để mỗi cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng đều có thể “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tổng Bí thư khẳng định Thi đua Quyết thắng có giá trị bởi tính liên tục và chiều sâu. Không phải là đợt “ra quân” nhất thời mà là “nhịp đập cuộc sống”.

Mỗi ngày một tiêu chí, mỗi tuần một việc làm thiết thực, mỗi tháng một sáng kiến, mỗi quý một kết quả bền chắc. Điểm bắt đầu là chiến sĩ; hạt nhân là tổ, tiểu đội; động lực là trung đội, đại đội; quyết định là cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày các sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Thi đua là trường học của nhân cách và bản lĩnh

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thi đua ở đây không phải là “chạy theo thành tích”, mà là “cơm ăn, nước uống hằng ngày”, trong môi trường đặc thù quân sự phải chính xác, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả và phù hợp tình huống tác chiến hiện đại.

Trong môi trường quân ngũ, thi đua là trường học của nhân cách và bản lĩnh. Mỗi chỉ tiêu hoàn thành không chỉ thêm một điểm số mà thêm một nấc trưởng thành. Mỗi chiến sĩ phải biết đặt nhiệm vụ lên trên, biết kỷ luật tự thân, biết tôn trọng quy trình, biết hợp đồng tác chiến, biết xử trí tình huống, biết yêu đồng đội, thương dân.

Tổng Bí thư lưu ý tiêu chí thi đua phải “rõ - đúng - trúng - dễ nhớ - dễ làm - dễ so sánh”. Tổ chức phải liền mạch từ cơ sở lên; đánh giá phải công minh, công khai; khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc; phê bình phải chân thành, xây dựng, giúp nhau tiến bộ.

Tổng Bí thư nêu rõ yêu cầu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi quân đội ta vừa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vừa cơ động, linh hoạt, thông minh số. Trong bối cảnh đó, Thi đua Quyết thắng phải trở thành “hệ điều hành” cho ba vai trò là “Đội quân chiến đấu” lấy tiêu chí huấn luyện gần thực chiến, sát đối tượng tác chiến, sát địa bàn, sát vũ khí trang bị làm trục; coi làm chủ vũ khí, khí tài, công nghệ cao là chỉ số bắt buộc; coi an toàn, kỷ luật là đường ranh đỏ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức trướng cho Đại hội.

“Đội quân công tác” gắn các mục tiêu thi đua với nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương; góp phần giữ ổn định xã hội, củng cố niềm tin nhân dân. “Đội quân lao động sản xuất” thúc đẩy nghiên cứu - thiết kế - chế tạo; làm chủ chuỗi sản xuất - bảo đảm kỹ thuật; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công nghiệp quốc phòng, logistics quân đội.

Truyền thống của Quân đội ta “ra quân là chiến thắng” đã trở thành chuẩn mực hành động. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải mang trong mình dòng máu “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” trong học tập, rèn luyện, huấn luyện, thực hành chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, giúp nhân dân, hợp tác quốc tế và nghĩa vụ quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị, toàn quân tiếp tục chấn chỉnh những biểu hiện hình thức; tuyệt đối tránh chạy theo chỉ tiêu bề nổi; đặt chất lượng, hiệu quả, chiều sâu lên hàng đầu. Thi đua phải làm cho con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn, công việc trôi chảy hơn, quan hệ quân - dân bền chặt hơn. Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh.

Thi đua phải góp phần siết chặt đội ngũ, lan tỏa tích cực, khuyến khích tài năng trẻ, tạo không gian cho sáng kiến của chiến sĩ, của phụ nữ quân đội, của công nhân viên quốc phòng.

Mỗi cấp ủy, chỉ huy phải là “nhạc trưởng” biết chọn đúng “bản nhạc”, chọn đúng “nhịp” tiến độ, phối hợp nhịp nhàng “dàn nhạc” các lực lượng...

Với bề dày truyền thống, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, với sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự đùm bọc của nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư mong muốn phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI “bứt phá, lan tỏa, bền vững”, để mỗi đơn vị là một “pháo đài kỷ luật, sáng tạo”, mỗi người lính là một ngọn lửa tận hiến, mỗi nhiệm vụ là một trận đánh thắng lợi.

Nhân dịp Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức trướng cho Đại hội với 16 chữ vàng: “Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng”.