Phường, xã ở TP.HCM tăng cấp phó phòng, dần gỡ 'nút thắt' điều hành cơ sở 07/02/2026 08:05

(PLO)- Nhiều phường, xã ở TP.HCM dần kiện toàn lãnh đạo cấp phòng, góp phần giải tỏa áp lực cho tuyến đầu để tập trung tham mưu, giải quyết hồ sơ hành chính.

Mới đây, Thành ủy TP.HCM đã thống nhất bố trí số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc, trong đó có chủ trương tăng thêm Phó chủ tịch UBND phường, xã đối với các địa bàn đủ điều kiện.

Nhiều phường, xã tại TP đã số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Ảnh: THANH TUYỀN

Đồng thời, mô hình Phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) chính thức dừng lại. Ngay sau đó, UBND TP.HCM đã có hướng dẫn để các phường, xã thực hiện nội dung này.

Chủ trương này nhằm cụ thể hóa Kết luận 187-KL/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, góp phần giải tỏa áp lực cho tuyến đầu.

Bổ sung Phó chủ tịch phường, xã: Tránh chạy theo sự vụ

Trước đây, ông Lê Thượng Duy Lập là Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP Thủ Đức. Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông Lập Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Với cương vị này, ông Lập được giao đảm nhiệm 5-6 lĩnh vực lớn với 156 nhiệm vụ.

Với bộ máy vận hành mới, khối lượng công việc phải quán xuyến của các Phó Chủ tịch mỗi ngày là rất lớn. Trung bình một Phó Chủ tịch phường hiện nay phải phụ trách từ 3 đến 5 lĩnh vực, chưa kể phải tham mưu một số nội dung cho các sở, ngành TP.

Điều này khiến họ dễ rơi vào tình trạng chạy theo sự vụ, dần dà thiếu tính chiến lược trong quản lý, định hướng phát triển địa bàn. Việc quá tải không chỉ gây áp lực cho cán bộ mà còn tiềm ẩn rủi ro, sai sót trong thực thi công vụ. Đây là thực trạng chung tại nhiều phường trên địa bàn TP.HCM.

Để gỡ nút thắt trong quản lý, điều hành cấp cơ sở, Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương 83 phường, xã đủ điều kiện: quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường rộng từ 5,5 km2 trở lên, xã rộng từ 30 km2 trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội sẽ tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND.

TP.HCM ưu tiên lựa chọn nguồn nhân sự tại chỗ, sau đó mới tăng cường từ sở, ngành về. Đến nay các địa phương đã đề xuất phương án, đang chờ TP xem xét bổ sung nhân sự.

Bí thư Đảng ủy phường Phước Long, ông Phạm Hoài Minh Tân cho biết ngay sau khi có hướng dẫn của UBND TP, Ban thường vụ đảng ủy phường đã cho chủ trương rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ theo thẩm quyền quản lý, xác định tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu và độ tuổi để lựa chọn, đề xuất nhân sự đủ điều kiện giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ. Sau đó đã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nhân sự Phó Chủ tịch UBND phường.

Tương tự, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng thông tin địa phương đã trình phương án nhân sự Phó Chủ tịch UBND từ nguồn tại chỗ, hiện đang chờ cấp thẩm quyền cho ý kiến. Khi có ý kiến chấp thuận, HĐND phường sẽ thực hiện quy trình bầu bổ sung.

Các lãnh đạo phường đều nhận định, việc phân thêm nhân sự Phó Chủ tịch UBND sẽ giúp công việc được ‘khơi thông’.

Phường Hiệp Bình (hơn 200.000 dân) chịu áp lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng với việc tăng 1 Phó Chủ tịch UBND, TP.HCM cũng dừng mô hình Phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công.

Với những địa phương đông dân như phường Hiệp Bình (hơn 200.000 dân) sẽ chịu áp lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực.

Ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình nhìn nhận, việc dừng mô hình Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ đảm bảo cho Phó Chủ tịch tập trung tốt chuyên môn được giao như các vấn đề về quy hoạch, đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, chú trọng phát triển mảng văn hóa, xã hội; từ đó tăng hiệu quả công việc, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Hơn nữa, khi tách bạch vị trí, vai trò giám sát giữa các cơ quan cũng sẽ rõ ràng, không chồng lấn.

Bí thư đảng ủy phường Bình Trưng Trần Quốc Trung nói khi dừng việc kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch UBND phường sẽ là người giám sát khách quan và kiểm tra độc lập đối với Trung tâm phục vụ hành chính công; từ đó giúp tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng đó, việc chấm dứt kiêm nhiệm cũng sẽ giúp loại bỏ tình trạng đùn đẩy trong giải quyết thủ tục; giảm thiểu tối đa việc chậm trễ trả hồ sơ do lãnh đạo kiêm nhiệm quá nhiều việc.

Bổ sung cấp phó các phòng ban chuyên môn

Song song với việc bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Thành ủy TP.HCM cũng thống nhất chủ trương Phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Vừa qua, phường Hiệp Bình đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo thẩm quyền. Phường bổ sung 5 cấp phó gồm: 1 phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, 1 Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, 1 phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, 2 phó trưởng phòng Văn hóa- xã hội.

Một phó trưởng phòng Văn hóa- xã hội cho biết phòng là đầu mối xử lý bốn lĩnh vực: nội vụ, giáo dục- đào tạo, văn hóa, khoa học- thông tin và y tế. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự phân công nhân sự cụ thể, có chuyên môn sâu để đảm trách, xử lý kịp thời các phát sinh thực tiễn.

Vừa qua, phường Thủ Đức đã đưa vào vận hành bản đồ số 3D để tăng cường công tác quản lý tại địa bàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, ông Võ Thanh Bình cho rằng, với khối lượng công việc của các phòng ban hiện nay, chủ trương bổ sung nhân sự cấp phó là rất cần thiết, giúp hạn chế các sai sót không đáng có và địa phương có thêm điều kiện bám sát địa bàn.

Trước đây, phòng Kinh tế- hạ tầng- đô thị (phòng Kinh tế) phường Thủ Đức chỉ gồm 1 trưởng và 1 phó phòng. Với khoảng 185 đầu việc được giao, phòng Kinh tế có chức năng giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở ba lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng và Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường. Mới đây, phòng này đã được bổ sung thêm 2 phó phòng.

Lãnh đạo phòng Kinh tế phường chia sẻ, phòng đảm trách khối lượng công việc đồ sộ ở các lĩnh vực ‘nóng’ nên luôn trong tình trạng khát nhân sự. Vì vậy, việc bổ sung phó phòng sẽ giúp giải quyết công việc hiệu quả, công tác quản lý cũng sẽ chặt chẽ, khoa học hơn.