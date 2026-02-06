Tây Ninh sau hợp nhất: Vị thế mới, khát vọng phát triển mới 06/02/2026 13:07

(PLO)- Họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026 là dấu mốc đặc biệt khi Tây Ninh chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất với nhiều chỉ số kinh tế nổi bật.

Ngày 6-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương qua các thời kỳ. Đây là sự kiện đặc biệt trong năm đầu tiên Tây Ninh và Long An hợp nhất, mở ra mốc son mới trong tiến trình phát triển.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Đến tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cùng tham dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tỉnh qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM tham dự buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định sau hợp nhất, tỉnh hình thành không gian phát triển mới với diện tích hơn 8.500 km², dân số gần 3,25 triệu người.

Tây Ninh trở thành địa phương có quy mô lớn, vị thế chiến lược ở vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò cửa ngõ kết nối TP.HCM với Campuchia.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HUỲNH DU

Năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận kết quả nổi bật khi hoàn thành và vượt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu. Tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố; quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 cả nước. Thu ngân sách đạt trên 52.000 tỉ đồng, tăng 40% so với dự toán Trung ương giao.

Công nghiệp tiếp tục là động lực với 34 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy khoảng 69%. Tỉnh đang quy hoạch thêm 15 khu công nghiệp mới với quy mô hơn 6.600 ha. Phát triển đô thị cũng tiến rõ nét với 45 dự án quy mô từ 50 ha trở lên.

Núi Bà Đen điểm thu hút du khách đến với Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Du lịch bứt phá mạnh mẽ khi năm 2025 đón hơn 8,8 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 6.500 tỉ đồng. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành điểm đến tiêu biểu của cả nước. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,25%.

Hệ thống hạ tầng giao thông với siêu nút giao Vành đai 3 kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành trở thành động lực quan trọng cho toàn vùng.

Giai đoạn 2026–2030, tỉnh tập trung triển khai các công trình trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành địa phương “đáng đến và đáng sống”.