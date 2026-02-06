HĐND TP.HCM họp chuyên đề, làm công tác nhân sự 06/02/2026 09:08

Ngày 6-2, HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, cho biết kỳ họp lần này được tổ chức trong bối cảnh cả nước vừa phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng.

HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Ảnh: THANH THÙY

Đại hội đặt ra kỳ vọng lớn đối với các đô thị đầu tàu, trong đó TP.HCM giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, có trách nhiệm tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển cho khu vực và quốc gia.

Trong bối cảnh đó, TP đang đứng trước yêu cầu phải tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách mới để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, tạo điều kiện cho kinh tế phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững hơn.

Việc tổ chức kỳ họp chuyên đề hôm nay vì vậy có ý nghĩa hết sức cần thiết, nhằm kịp thời xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, trực tiếp tác động đến môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và đời sống người dân TP.

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách của TP.

Kỳ họp cũng xem xét chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng mang tính kết nối và liên kết vùng, như thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án cầu, đường trục kết nối khu vực cửa ngõ, cảng biển và các tuyến vành đai...

Ông Võ Văn Minh cũng thông tin, kỳ họp cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự theo quy định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

Nhấn mạnh đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Võ Văn Minh cho rằng suốt nhiệm kỳ qua, HĐND TP đã không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, đồng hành cùng UBND tháo gỡ nhiều khó khăn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm phục vụ sự phát triển chung và chăm lo đời sống nhân dân.

"Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, đòi hỏi chúng ta phải có những quyết sách thận trọng, trách nhiệm để tạo nền tảng thuận lợi cho nhiệm kỳ tiếp theo" - ông Minh nói.