Bà Văn Thị Bạch Tuyết: Đảm bảo đưa vào danh sách các cá nhân đủ sự tín nhiệm của cử tri

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, sự tín nhiệm của cử tri phải là thước đo chính xác để sàng lọc, đảm bảo những người vào danh sách hiệp thương lần thứ ba là những cá nhân tiêu biểu.

Chiều 3-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn “Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là khâu then chốt nhằm rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn và đánh giá sự tín nhiệm của người dân đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Từ đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các cấp ủy Đảng và Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy định pháp luật, đặc biệt là Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Việc thực hiện đúng quy trình là yêu cầu bắt buộc, chúng ta không có cơ hội làm lại nếu xảy ra sai sót dẫn đến khiếu kiện hoặc đưa vào danh sách những cá nhân không đủ tiêu chuẩn", bà Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý.

Cùng đó, bà yêu cầu phải đảm bảo tính thực chất, dân chủ và khách quan; phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trong việc nhận xét, đánh giá về nhân thân, đạo đức và việc chấp hành pháp luật của ứng cử viên ngay tại nơi sinh sống.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, sự tín nhiệm của cử tri phải là thước đo chính xác để sàng lọc, đảm bảo những người vào danh sách hiệp thương lần thứ ba là những cá nhân tiêu biểu, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn và sự tín nhiệm.

Một trong những nhiệm vụ then chốt được bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh là việc xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đa chiều giữa các cấp.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường cần chủ động kết nối, chia sẻ thông tin với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban bầu cử TP. Việc phối hợp phải đảm bảo tính thời sự, giúp tiếp nhận đầy đủ dữ liệu để xử lý đúng, nhanh các vấn đề về nhân thân và tiêu chuẩn ứng cử viên.

Trong bối cảnh áp lực công việc lớn do trùng với thời điểm chăm lo tết và tuyển nghĩa vụ quân sự, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải bám sát tiến độ, đặc biệt các khu vực tổ chức bầu cử sớm nhằm đảm bảo thời gian quy định.

Bà cũng lưu ý những ứng viên đã nộp hồ sơ ứng cử phải có mặt đầy đủ tại hội nghị lấy ý kiến cử tri để trực tiếp lắng nghe và giải trình các vấn đề quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.