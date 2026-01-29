Chủ tịch HĐND TP.HCM nêu 7 nhóm vấn đề lớn định hướng phát triển xã Long Sơn 29/01/2026 21:50

(PLO)- Xã Long Sơn (TP.HCM) phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng TP tổ chức hội thảo khoa học nhằm nghe ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học góp ý cho định hướng phát triển trong bối cảnh mới.

Chiều 29-1, UBND xã Long Sơn, TP.HCM phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố tổ chức tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò, vị thế và định hướng phát triển của xã Long Sơn trong bối cảnh mới".

Vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển không gian của Thành phố

Tham dự hội thảo có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phạm Viết Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Ngoài ra hội thảo còn có lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng lãnh đạo một số sở ngành, phường xã; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, kinh tế và môi trường; Hiệp hội, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư.

Quang cảnh hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò, vị thế và định hướng phát triển của xã Long Sơn trong bối cảnh mới". Ảnh: KN

Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo UBND xã Long Sơn nhấn mạnh hội thảo được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu mở rộng không gian đô thị, tăng cường liên kết vùng. Đồng thời đối mặt với những thách thức lớn từ quá trình đô thị hóa nhanh, sáp nhập đơn vị hành chính và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Trong tổng thể đó, xã Long Sơn được xem là khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên sinh thái và giá trị bản địa, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển không gian của Thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: KHÁNH NAM

Việc nhận diện đúng vai trò, vị thế của xã Long Sơn không chỉ có ý nghĩa về mặt quy hoạch không gian, mà còn là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn giá trị sinh thái và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân địa phương trong dài hạn.

Một góc xã Long Sơn, TP.HCM ngày nay. Ảnh: KN

Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến thảo luận tập trung vào bốn nhóm nội dung chính. Thứ nhất, các đại biểu đã phân tích vai trò và vị thế của xã Long Sơn trong cấu trúc đại đô thị TP.HCM, làm rõ mối liên kết không gian, chức năng và tác động lan tỏa của khu vực này đối với sự phát triển chung của Thành phố.

Nhiều ý kiến cho rằng Long Sơn không chỉ là không gian mở rộng đô thị, mà còn giữ vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Xã Long Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch chất lượng cao với hệ sinh thái, rừng ngập mặn và văn hóa địa phương được bảo tồn rất tốt những năm qua. Ảnh: KN

Thứ hai, các chuyên gia nhấn mạnh việc phát huy các giá trị truyền thống, tri thức bản địa và mô hình sinh kế phù hợp, nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với ổn định đời sống người dân và bảo tồn bản sắc địa phương.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: KN

Thứ ba, các đại biểu phân tích những tác động của sáp nhập đối với hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, cũng như các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế. Đồng thời, hội thảo cũng chỉ ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị đô thị để đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả và thích ứng với quy mô phát triển mới.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM tại hội thảo. Ảnh: KN

Thứ tư, các tham luận về giá trị bản địa, tài nguyên sinh thái và nền tảng phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã làm rõ tầm quan trọng của việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn hệ sinh thái, tăng khả năng thích ứng và giảm thiểu rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Những định hướng phát triển lớn

Kết luận hội thảo, Ban Tổ chức khẳng định các ý kiến, tham luận đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần làm rõ vai trò, vị thế của xã Long Sơn trong đại đô thị TP.HCM.

Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng chính sách và định hướng phát triển xã Long Sơn theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn tiếp thu các ý kiến tại hội thảo. Ảnh: KN

Tại hội thảo, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề nghị xã Long Sơn sau hội thảo tiếp tục cùng làm việc, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và các sở ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Song song đó phải chủ động tìm, chọn các nhà đầu tư chiến lược; quan tâm, tập trung thúc đẩy đầu tư công trung hạn thời gian tới.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, xã Long Sơn còn dư địa rất lớn để phát triển; nếu làm tốt quy hoạch đây là cơ hội lớn để nơi đây phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong đó cần quan có 7 nhóm vấn đề cần quan tâm.

Một góc dự án hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn) đã đi vào hoạt động. Ảnh: KN

Thứ nhất là bảo tồn gắn liền với phát triển hệ sinh thái, không gian xanh dưới biển và không được xâm hại đến hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Thứ hai, hiện đã có quy hoạch khu công nghiệp dầu khí tại xã Long Sơn. Tuy nhiên có thể không nên mở rộng nữa; không thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ và trong quy hoạch đã có cần tính toán, chọn ngành nghề để thu hút đầu tư; hoặc có thể không làm khu công nghiệp mà giao nhà đầu tư, tính toán để đầu tư các lĩnh vực khác như dịch vụ, giáo dục, y tế…

Thứ ba, xã Long Sơn là vùng đất đẹp, có bản sắc văn hóa; có sông, rừng ngập mặn và gần trung tâm đô thị nên rất thuận lợi thu hút nhà đầu tư đúng với định hướng phát triển “du lịch không khói” tại đây.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: KN

Thứ tư trong định hướng phát triển cần cố gắng giữ, bảo tồn văn hóa của người dân bản địa gắn với các nghề nuôi trồng hải sản, đánh bắt cá. Đây là loại hình du lịch rất thu hút du khách và cũng là nghề gắn với một bộ phận không nhỏ người dân ở xã Long Sơn từ xưa đến nay.

Thứ năm là phát triển đô thị cần tạo một khu đô thị chất lượng cao, đáng sống, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ sáu là xem xét điều chỉnh lại quy hoạch để đảm bảo giữa sự phát triển của Long Sơn cũng như của ngành nghề khai thác thủy sản, hậu cần nghề cá. Ngoài ra, không nên nhà máy xử lý nước thải tại khu vực Long Sơn mà nên sử dụng nhà máy tại khu vực Phú Mỹ đã đầu tư, cách đó không xa.

Cuối cùng, trong quá trình định hướng phát triển rất cần chú trọng đến nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh tại khu vực xã Long Sơn do vị trí đặc thù của địa phương này trước nay.