Trao nhiều suất học bổng, 'chắp cánh ước mơ' cho sinh viên xã đảo Long Sơn 14/12/2025 15:46

(PLO)- Triển khai từ năm 2019, đến năm 2025, chương trình học bổng “Sharing the Dream 2025” đã trao 45 suất học bổng dài hạn cho các sinh viên, với tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngày 14-12, tại xã Long Sơn (TP.HCM), Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đối tác tổ chức Lễ trao học bổng “Sharing the Dream 2025” cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Năm nay, chương trình trao 10 suất học bổng mới cho các tân sinh viên người xã Long Sơn, đang theo học tại một số trường đại học, cao đẳng; đồng thời gia hạn học bổng cho các sinh viên đã được trao từ những năm trước và vẫn duy trì thành tích học tập tốt.

Nhiều bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng tiếp tục được nhận gia hạn học bổng tại chương trình “Sharing the Dream 2025" do có thành tích học tập tốt. Ảnh: KN

Chương trình học bổng hướng đến hỗ trợ sinh viên năm nhất đại học, cao đẳng đến từ xã Long Sơn và khu vực trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (cũ). Với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/năm cho sinh viên đại học (có thể gia hạn tối đa 4 năm) và 5 triệu đồng/năm cho sinh viên cao đẳng (có thể gia hạn tối đa 2 năm), chương trình giúp các em giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm tập trung cho việc học.

Được khởi động từ năm 2019, đến năm 2025, chương trình đã trao 45 suất học bổng dài hạn, với tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng.

Em Nguyễn Phương Nhung (xã Long Sơn), tân sinh viên Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM nhận học bổng chương trình năm 2025 và một phần quà cho những nỗ lực vươn lên học tập tốt.

Ông Piboon Sirinantanakul, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Sản xuất của LSP, chia sẻ tại buổi lễ: “Chúng tôi tin rằng giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững, và khi các bạn trẻ được trao cơ hội, thì tương lai của chính các em, gia đình và cộng đồng địa phương cũng được nâng lên”.

Ông cũng gửi lời động viên đến các sinh viên và bày tỏ hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập vì bản thân, gia đình, cộng đồng xã Long Sơn...

Lãnh đạo UBND xã Long Sơn cùng các đơn vị trao học bổng cho 10 tân sinh viên của chương trình “Sharing the Dream 2025”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, TP.HCM bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới công ty LSP cùng các đơn vị đồng tài trợ vì những nỗ lực bền bỉ và sự chung tay đầy trách nhiệm trong công tác khuyến học.

Từ khi được khởi xướng đến nay, chương trình đã trở thành một dấu ấn đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Mỗi suất học bổng được trao không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là biểu tượng của tình cảm, sự động viên và niềm tin mà các đơn vị tài trợ gửi gắm cho các em sinh viên.

“Tôi tin rằng chính những sự quan tâm thiết thực này sẽ trở thành nguồn lực mạnh mẽ, tiếp sức cho các em trên hành trình chinh phục ước mơ và đóng góp cho xã hội. Mong rằng các em sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần học tập, nuôi dưỡng hoài bão, sống có trách nhiệm và trở thành những công dân ưu tú những người sẽ làm đẹp thêm hình ảnh của quê hương, đất nước nói chung và xã đảo Long Sơn nói riêng”- bà Hương nhấn mạnh.