Khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho hơn 500 người dân xã Long Sơn 17/08/2025 15:21

Ngày 17-8, UBND xã Long Sơn, TP.HCM cùng công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) và các đối tác của công ty tổ chức khởi động thực hiện chương trình "Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng" lần thứ 11 trong năm 2025 cho người dân trên địa bàn xã.

Chương trình chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng được xã Long Sơn cùng các đơn vị phối hợp thực hiện từ tháng 8 đến cuối năm 2025 với mục tiêu là tư vấn, khám sức khỏe và cấp phát thuốc cơ bản cho hơn 500 người dân xã Long Sơn.

Các buổi thăm khám được thực hiện tại Trạm y tế xã Long Sơn bởi đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế của trạm. Trong đó tập trung vào tư vấn, khám sức khỏe cho người dân có vấn đề liên quan đến bệnh huyết áp và tiểu đường.

Không chỉ dừng lại ở các buổi khám sức khỏe sàng lọc, ngày 18-8, công ty LSP cũng sẽ tổ chức đưa 20 người dân gặp vấn đề sức khỏe về hở van tim và đại tràng đến một phòng khám đa khoa để thực hiện khám chuyên sâu về hai bệnh lý này.

Phát biểu tại chương trình, ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, chia sẻ: "Chúng tôi luôn tin rằng sức khỏe tốt là nền tảng của một cuộc sống tốt. Chung tay cùng với chính quyền địa phương và các đối tác giúp chúng tôi tạo ra những tác động tích cực lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân xã Long Sơn. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người dân gặp vấn đề về sức khỏe đều sẽ được tiếp cận với dịch vụ y tế phù hợp và kịp thời."

Lãnh đạo UBND xã Long Sơn, trạm Y tế xã, công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn và các đối tác tại buổi lễ khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2025.

Chương trình chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng được công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đối tác thực hiện từ năm 2017. Đến hết năm 2025, chương trình tổ chức khám sức khỏe cho hơn 3.300 người dân xã Long Sơn, với tổng kinh phí khoảng 7,3 tỷ đồng.