Phát động Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ năm 2026 06/02/2026 10:30

(PLO)- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thay mặt Bộ KH&CN phát động Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Ngày 6-2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc trong lĩnh vực này.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của đội ngũ nhà báo mà còn góp phần khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống và sản xuất.

Các tác giả giành giải Nhất Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Ảnh: TT

Sau 14 năm tổ chức, giải thưởng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Riêng năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định trao giải cho 22 tác phẩm, nhóm tác phẩm, gồm 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, giải thưởng năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu mà còn đi sâu vào các vấn đề cốt lõi như đổi mới thể chế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: TT

Qua đó, thể hiện tinh thần bám sát thực tiễn, đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Theo đó, giải thưởng năm 2026 sẽ tiếp tục đồng hành cùng việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tập trung phản ánh quá trình đưa các chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.