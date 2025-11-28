Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải nhì Giải báo chí kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 28/11/2025 20:48

(PLO)- Loạt bài điều tra "Hô biến" khoai tây Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt” của phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự nhận giải Nhì tại Lễ trao Giải báo chí kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ 6 - năm 2025.

Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp Cơ quan đại diện phía Nam Bộ NN&MT, CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp vừa tổ chức Lễ trao Giải báo chí kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ 6 và kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Phóng viên kinh tế nông nghiệp vào chiều 27-11.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã đoạt giải Nhì cho loạt bài điều tra: "Hô biến" khoai tây Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng và Sang Grip. Tác phẩm đã phản ánh trực diện vấn đề nóng về gian lận thương mại, bảo vệ thương hiệu nông sản Việt và quyền lợi người tiêu dùng.

Ban giám khảo trao giải nhì Giải báo chí kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ 6 cho nhà báo Võ Thanh Tùng (thứ hai từ trái qua), báo Pháp Luật TP.HCM.

Giải báo chí kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ 6 có hơn 100 tác phẩm đến từ hơn 50 cơ quan báo chí tham gia. Hội đồng giám khảo đã chọn ra 10 giải Khuyến khích 5 giải Ba, 2 giải Nhì, 1 giải Nhất và 2 giải Media dành cho truyền hình và phát thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&MT phụ trách phía Nam, đánh giá cao sự dấn thân của các nhà báo. Ông nhấn mạnh báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn lan tỏa các mô hình hay, hỗ trợ đắc lực cho người nông dân và doanh nghiệp trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam.

"Các phóng viên, cơ quan báo chí cần chú trọng truyền thông về chuyển đổi số, nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu - những trụ cột then chốt của ngành trong tương lai"- ông Bình nói.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã long trọng kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp (2010-2025). Dịp này, Hội Nhà báo TP.HCM đã trao tặng giấy khen cho Ban chủ nhiệm CLB vì những đóng góp tích cực trong 15 năm qua.