Cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động

12/01/2026

Ngày 12-1-2026, Cục Thống kê xuất bản báo cáo phân tích bức tranh phát triển doanh nghiệp năm 2025. Theo cơ quan này, việc ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách đột phá đã mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp.

Nhờ các chính sách mới, khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp chứng kiến sự bứt phá chưa từng có. Điều này được minh chứng qua số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng đột biến.

Cụ thể, trong năm 2025 số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 297,5 ngàn đơn vị, tăng 27,4% so với năm trước, gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui. Trong đó, gần 195,1 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 1.919,2 ngàn tỉ đồng. Con số này tăng 24,1% về số lượng và tăng 24,1% về vốn đăng ký.

Bên cạnh đó, hơn 102,3 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 34,3% so với năm 2024. Đây là mức tăng kỷ lục, phản ánh rõ nét sức sống mạnh mẽ và niềm tin kinh doanh ngày càng được củng cố.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế năm 2025 đạt gần 6,4 triệu tỉ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024. Riêng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 4,4 triệu tỉ đồng, tăng 118,3%.

Quy mô vốn mở rộng chứng tỏ các doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội kinh doanh và tiềm năng của thị trường.

Theo Cục Thống kê, tính đến nay, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước đã vượt mốc một triệu. Con số này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Kết quả này không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng mà còn cho thấy mức độ phục hồi của môi trường sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp rời thị trường do áp lực chi phí

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế vẫn còn những gam màu xám. Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 114,4 ngàn, tăng 14,3% so với năm trước.

Có 76,9 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,9% và 35,9 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 66,1%. Bình quân một tháng có 18,9 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Như vậy, các doanh nghiệp không hẳn rút lui hoàn toàn mà chỉ tạm “đóng băng” để tái cơ cấu, tìm kiếm cơ hội mới. Đặc biệt, khi bước vào các tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoặc chậm đầu tư để tính toán lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các số liệu này phản ánh những khó khăn mang tính căn cơ. Đầu tiên là sức cầu thị trường phục hồi chậm. Thị trường xuất khẩu chưa phục hồi như kỳ vọng trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến dòng tiền bị thu hẹp.

Thứ hai, chi phí đầu vào tiếp tục gây áp lực lớn. Giá nguyên vật liệu, năng lượng, logistics và chi phí tài chính vẫn ở mức cao trong khi khả năng điều chỉnh giá bán bị hạn chế. Áp lực này kéo dài làm suy giảm biên lợi nhuận, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, khả năng tiếp cận vốn còn nhiều khó khăn. Lãi suất vay và điều kiện tín dụng vẫn là rào cản lớn, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do thiếu tài sản bảo đảm.

Thứ tư, năng lực tài chính và khả năng chống chịu của doanh nghiệp còn hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vốn mỏng, dễ rơi vào thế bị động khi thị trường biến động. Đây chính là rào cản lớn nhất hạn chế sức bật của khu vực doanh nghiệp trong nước.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Thống kê đề xuất Nhà nước cần thực hiện một số giải pháp. Trọng tâm là đẩy mạnh tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đồng thời, cần hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất. Việc gia tăng nội lực, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cơ quan chức năng cần tháo gỡ rào cản nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhất là các thủ tục thông quan hàng hóa cần được ưu tiên hàng đầu. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất. Điều này giúp cộng đồng doanh nghiệp đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn mới từ các đối tác quốc tế.