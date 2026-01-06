Cơ quan thuế phải hỗ trợ thực chất, đồng hành để người dân yên tâm kinh doanh 06/01/2026 15:14

Sáng 6-1-2026, Thuế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP.HCM, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã thẳng thắn chỉ ra những dư địa chưa khai thác hết. Đồng thời, ngành thuế TP.HCM phát lệnh tổng lực chuyển đổi số, hỗ trợ hộ kinh doanh, siết chặt quản lý thương mại điện tử trong năm tới.

Thu ngân sách lập đỉnh

Báo cáo tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM khẳng định năm 2025 là cột mốc chưa từng có tiền lệ. Đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ kép đầy áp lực: vừa kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa đảm bảo thu ngân sách. Dù khối lượng công việc khổng lồ, ngành thuế không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính. Sự thông suốt cho người dân và doanh nghiệp luôn được đảm bảo.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 619.989 tỉ đồng, đạt 123,5% dự toán và tăng hơn 21% so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên số thu của Thuế TP.HCM vượt mốc 600.000 tỉ đồng.

Thu ngân sách của Thuế TP.HCM đạt gần 620.000 tỉ đồng trong năm 2025. Ảnh: QUANG HUY

Đáng chú ý, giai đoạn 6 tháng cuối năm sau khi hợp nhất, tốc độ tăng trưởng thu đạt mức 35% so với cùng kỳ. Con số này đã chứng minh tính hiệu quả của mô hình quản lý mới.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm về đích các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Vinh bày tỏ sự ấn tượng khi ngành thuế đã vượt qua thách thức của quá trình kiện toàn bộ máy.

"Ấn tượng hơn cả, trong 6 tháng cuối năm sau khi hợp nhất, ngành thuế TP.HCM đã đạt mức tăng trưởng trên 30%. Kết quả này đóng góp quan trọng giúp tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP lần đầu tiên vượt mốc 800.000 tỉ đồng" - ông Vinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

Lãnh đạo UBND TP đánh giá thành tích thu gần 620.000 tỉ đồng của Thuế TP.HCM là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành. Kết quả này phản ánh bức tranh kinh tế TP đang bắt nhịp đà phục hồi, khẳng định vị thế đầu tàu khi đóng góp khoảng 1/3 quy mô ngân sách quốc gia.

Giao nhiệm vụ năm 2026, ông Nguyễn Công Vinh yêu cầu ngành thuế bắt tay thực hiện dự toán ngay từ những ngày đầu, phấn đấu vượt mức dự toán 627.000 tỉ đồng được giao. Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo ngành thuế tập trung theo dõi sát sao đối tượng hộ kinh doanh. Cần đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, đảm bảo đúng quy định và chống thất thu.

Ngành thuế phải tập trung các giải pháp chống thất thu đối với thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Cần tăng cường rà soát, quản lý rủi ro và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuế. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện; kết nối dữ liệu với các sở, ngành và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao năng lực quản lý. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Xây dựng "Hồ sơ 360 độ", soi kỹ hộ kinh doanh

Tại hội nghị, chiến lược quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và thương mại điện tử là vấn đề được tập trung mổ xẻ. Ông Mai Sơn, Cục phó Cục Thuế (Bộ Tài chính) nhận định nhiệm vụ năm 2026 đòi hỏi sự chuyển đổi về chất trong quản lý dữ liệu.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh nhiệm vụ sống còn là xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Từ dữ liệu đó, ngành thuế sẽ xây dựng "Hồ sơ 360 độ" về người nộp thuế. Hồ sơ này cho phép đánh giá lịch sử chấp hành pháp luật, phân tích rủi ro để quyết định khâu nào cần hỗ trợ, khâu nào cần kiểm tra.

Ông Mai Sơn, Cục phó Cục Thuế (Bộ Tài chính). Ảnh: QUANG HUY

Lưu ý đến hộ kinh doanh, ông Mai Sơn cho rằng đây là nhóm có điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế. Do đó, cơ quan thuế phải đồng hành để người dân yên tâm kinh doanh.

"Những băn khoăn về hóa đơn điện tử, thủ tục kê khai phải được giải đáp tận tình. Chúng ta đã khảo sát tốt, giờ là lúc hỗ trợ thực chất để đưa hộ kinh doanh vào nề nếp quản lý minh bạch" - ông Sơn yêu cầu.

Từ thực tiễn, đại diện một Thuế cơ sở chia sẻ về quá trình thay đổi tư duy thuế khoán vốn ăn sâu vào tiềm thức tiểu thương. Để thực hiện đề án đổi mới, cán bộ thuế đã phải "đi từng ngõ, gõ từng sạp" tại các chợ truyền thống. Đơn vị này đã thiết lập hàng ngàn điểm hỗ trợ lưu động ngay tại chợ. Kết quả, 83% hộ kinh doanh tại địa bàn đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là tiền đề để năm 2026 quản lý chặt chẽ doanh thu thực tế, đảm bảo công bằng.

Đại diện Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP.HCM) cho biết đơn vị đang tập trung tối đa cho các giải pháp công nghệ. Phòng đã tham mưu triển khai các ứng dụng trợ lý ảo AI (trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ giải đáp chính sách 24/7.

"Năm 2026, chúng tôi sẽ phối hợp để chuẩn hóa dữ liệu định danh, rà soát kinh doanh trên nền tảng số. Mục tiêu là đảm bảo dòng doanh thu của hộ kinh doanh được kê khai minh bạch, đúng thực tế" - đại diện phòng này khẳng định.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

Tiếp thu chỉ đạo của Cục Thuế và lãnh đạo UBND TP.HCM, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM cam kết toàn ngành sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đã đề ra. Với dự toán HĐND TP.HCM giao hơn 628.000 tỉ đồng năm 2026, Thuế TP.HCM sẽ dồn toàn lực cho chuyển đổi số để hoàn thành nhiệm vụ.