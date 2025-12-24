Những kết quả tích cực của Thuế TP.HCM trong 60 ngày chuyển từ khoán sang kê khai 24/12/2025 18:31

(PLO)- Dù gặp nhiều khó khăn khi triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai, song, Thuế TP.HCM đã khảo sát, vận động được 100% hộ khoán trước thời hạn.

Ngày 24-12, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Một công chức thuế TP.HCM theo dõi gần 700 hộ

Báo cáo về công tác chuẩn bị chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM cho biết, ngay từ tháng 10, Thuế TP.HCM đã chủ động ban hành và triển khai đồng bộ các kế hoạch thực hiện của Bộ Tài chính. Trong đó, Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” được xác định là giai đoạn then chốt để tạo nền tảng cho năm 2026.

Chia sẻ về những khó khăn khi triển khai, ông Dũng cho biết, Thuế TP.HCM chịu áp lực về quy mô quản lý rất lớn khi có gần 346 nghìn hộ kinh doanh, điều này đòi hỏi tổ chức triển khai đồng loạt, chính xác và nhất quán.

Tiếp đến là nguồn lực quản lý còn hạn chế. Theo ông Dũng, toàn ngành Thuế Thành phố có 4.351 công chức, nhưng chỉ 524 công chức trực tiếp quản lý hộ kinh doanh.

"Như vậy, bình quân mỗi công chức theo dõi gần 700 hộ, khối lượng công việc lớn tạo sức ép không nhỏ về tổ chức triển khai đồng loạt", ông Dũng nói.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: MINH TRÚC

Cuối cùng là rào cản từ phía hộ kinh doanh bởi tâm lý ngại thay đổi; ngại chi phí tuân thủ; hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Trên cơ sở đó, Thuế TP. HCM triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Đầu tiên, là chỉ đạo điều hành quyết liệt, thông suốt; thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ hỗ trợ cố định và lưu động; ký Quy chế phối hợp với 168 UBND phường, xã, đặc khu.

Sau đó là tuyên truyền, hỗ trợ, phân nhóm hộ kinh doanh theo độ tuổi, ngành nghề, quy mô và khả năng tiếp cận công nghệ để hỗ trợ.

Đáng chú ý, Thuế TP. Hồ Chí Minh lấy công nghệ làm trụ cột, đưa vào vận hành Cổng thông tin Thuế TP. HCM, Zalo Mini App HCMTax và Cổng “60 ngày chuyển đổi”, cho phép theo dõi tiến độ theo thời gian thực, phục vụ chỉ đạo điều hành kịp thời, chính xác.

Hơn 35 nghìn hộ kinh doanh đã chuyển sang phương pháp kê khai

Đến nay, theo ông Đoàn Minh Dũng, công tác chuẩn bị chuyển đổi đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể, 100% hộ khoán được khảo sát, vận động trước thời hạn 15 ngày.

Hơn 35.000 hộ khoán đã thực hiện chuyển sang kê khai, 666 hộ kinh doanh đã thực hiện chuyển lên doanh nghiệp. 98% hộ có tài khoản thuế điện tử, trong đó 92% sử dụng eTax Mobile. Ngoài ra, gần 23 nghìn hộ sử dụng hóa đơn điện tử, cao hơn mức bình quân cả nước.

“Quan trọng hơn, nhận thức của hộ kinh doanh đã thay đổi rõ rệt, tạo nền tảng cho giai đoạn triển khai chính thức từ năm 2026”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh, thu ngân sách phải song hành với thu được lòng dân. Mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi không chỉ là tăng thu, mà là tạo không gian phát triển mới cho hộ kinh doanh.

Từ đó, Thuế TP.HCM cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và cải cách, để mô hình quản lý thuế mới đúng chủ trương, thực tiễn, được đồng thuận.