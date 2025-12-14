Chi tiết về thuế thu nhập cá nhân mới 14/12/2025 07:04

(PLO)- Luật Thuế thu nhập cá nhân mới được sửa đổi sẽ giúp người lao động giảm đáng kể nghĩa vụ thuế từ tháng 7-2026, tuy nhiên theo chuyên gia, vẫn cần sớm có tiêu chí về việc điều chỉnh mức giảm trừ.

Quốc hội vừa thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), với nhiều điều chỉnh quan trọng về mức giảm trừ gia cảnh cùng biểu thuế lũy tiến từng phần. Những quy định này sẽ tác động trực tiếp tới "túi tiền" của hàng triệu người làm công ăn lương.

Mức giảm trừ mới, thu nhập không quá 17 triệu chưa phải nộp thuế

Theo đó, từ kỳ tính thuế năm sau, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp... số còn lại là thu nhập tính thuế cá nhân.

Như vậy, với mức giảm trừ mới, người nộp thuế không có người phụ thuộc chưa phải nộp thuế nếu thu nhập 17 triệu đồng/tháng và sẽ chỉ phải nộp thuế nếu thu nhập vượt quá 17,285 triệu đồng/tháng.

Ví dụ, một người có mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng. Theo cơ cấu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, bảo hiểm xã hội 8%, y tế 1,5% và thất nghiệp 1%.

Điều này có nghĩa, với thu nhập 17 triệu đồng/tháng, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp tương đương khoảng 1,785 triệu đồng. Phần thu nhập còn lại sau khi trừ bảo hiểm tiếp tục được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng/tháng.

Do tổng các khoản được giảm trừ (khoảng 17,285 triệu đồng) lớn hơn mức thu nhập, người lao động chưa phát sinh thu nhập tính thuế và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tương tự, nếu có một người phụ thuộc, ngưỡng chịu thuế của người lao động tăng lên 24,22 triệu đồng/tháng và với 2 người phụ thuộc ngưỡng chịu thuế là 31,155 triệu đồng/tháng.

Giúp người lao động sẽ bớt áp lực

Theo đánh giá của một số người dân, sự thay đổi mức giảm trừ gia cảnh theo hướng tích cực như trên sẽ giúp người dân, đặc biệt là người làm công ăn lương có con nhỏ và người phụ thuộc tiết kiệm được thêm một khoản thu nhập, giảm áp lực chi phí.

Anh Lê Minh Quân (Giảng Võ, Hà Nội) có 2 con nhỏ đang học tiểu học, cho biết với mức giảm trừ gia cảnh mới, anh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, từ đó, anh sẽ có thêm chút tiền tích lũy hàng tháng, dùng để trang trải cho gia đình.

"Thu nhập của tôi là 30 triệu đồng/tháng, với mức giảm trừ gia cảnh trước đây, mỗi tháng tôi phải nộp thuế khoảng 500 nghìn. Nhưng với mức giảm trừ gia cảnh mới, tôi không phải nộp thuế vì tổng mức giảm trừ đã hơn 31 triệu rồi".

Còn chị Lã Thu Thủy (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết với quy định cũ, số tiền sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho một người phụ thuộc thì chị chỉ còn hơn 6 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống. Nhưng chị vẫn phải đóng thuế thu nhập khiến cuộc sống gia đình lúc nào cũng phải "co kéo" để thu đủ chi.

"Số tiền thuế mỗi tháng tôi phải đóng không quá lớn nhưng với người dân có mức thu nhập trung bình như tôi, đó vẫn là khoản tích lũy. Bây giờ không phải đóng thuế thu nhập nữa, tôi rất mừng", chị Thủy nói.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế mới rút gọn... sẽ giúp người lao động giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Ảnh: MINH TRÚC

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc đánh giá điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này là bước đi đúng đắn, thể hiện tính nhân văn trong chính sách thuế.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh giúp người lao động sẽ bớt áp lực trong chi tiêu, đồng thời có thêm phần tích lũy, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tiêu dùng.

"Khi thu nhập khả dụng tăng, người dân chi tiêu nhiều hơn, qua đó thúc đẩy tổng cầu của nền kinh tế", bà Cúc nhấn mạnh.

Theo bà Cúc, khi áp dụng chính sách này, thu ngân sách nhà nước có thể giảm trong ngắn hạn, tuy nhiên về dài hạn, nền kinh tế sẽ sôi động hơn, sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu bền vững hơn cho ngân sách.

Biểu thuế mới, giảm đáng kể số thuế phải nộp

Điểm nhấn đáng chú ý ở lần sửa đổi Luật thuế Thu nhập cá nhân lần này là biểu thuế lũy tiến đã được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Cùng với đó, các mức thuế suất cũng không còn "nhảy vọt" như dự thảo trước đây.

Chị Võ Nguyệt Minh (Ngọc Hà, Hà Nội), một nhân viên kế toán, nhận xét biểu thuế mới khá hài hòa. Bởi như biểu thuế hiện hành, một người có phần thu nhập tính thuế là 5 triệu/tháng chỉ phải đóng thuế 5%. Nhưng một người khác có phần thu nhập tính thuế là 6 triệu/tháng thì phải đóng thuế 10%.

"Dù chỉ hơn có 1 triệu đồng nhưng mức thuế lại tăng vọt khiến người lao động không còn động lực cống hiến để tăng lương, vì sợ phải đóng thêm thuế. Nhưng với biểu thuế mới, phần thu nhập tính thuế giãn cách giúp người lao động thoải mái hơn", chị Minh nói.

Theo các chuyên gia, việc giảm số bậc thuế và giãn cách thu nhập giữa các bậc là xu hướng chung ở nhiều quốc gia nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch và giảm rủi ro “nhảy bậc”.

Ở Việt Nam, thu nhập trung bình của người lao động đã tăng đáng kể nhưng biểu thuế cũ vẫn giữ nguyên hơn chục năm nay, dẫn đến nhiều người dù thu nhập chưa cao cũng phải nộp thuế.

Vì thế, việc điều chỉnh biểu thuế mới vẫn đảm bảo nguyên tắc công bằng theo chiều dọc là người có thu nhập cao hơn sẽ đóng thuế cao hơn, song mức độ lũy tiến hợp lý hơn giúp giảm gánh nặng, thêm động lực làm việc cho người lao động có thu nhập trung bình .

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, đánh giá việc điều chỉnh biểu thuế từ 7 bậc xuống 5 bậc và các mức thuế suất được giảm từ 15% xuống còn 10%, từ 25% xuống còn 20%, mang lại lợi ích trực tiếp cho nhóm có thu nhập trung bình - lực lượng lao động đông đảo và năng động nhất hiện nay.

"Khoảng cách các bậc thuế được nới rộng giúp giảm tình trạng tăng thuế đột ngột khi thu nhập nhích lên. Đây là cách tiếp cận rất nhân văn, góp phần khuyến khích người lao động nâng cao trình độ, tăng thu nhập và cống hiến nhiều hơn mà không quá lo lắng về áp lực thuế", ông Tuấn nói.

Nâng mức giảm trừ và sửa đổi biểu thuế lũy tiến giúp người dân giảm gánh nặng thuế, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tiêu dùng. Ảnh: MINH TRÚC

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng việc thiết kế khoảng cách giữa các bậc đã phản ánh đúng khả năng đóng góp. Hiện người làm công ăn lương có thu nhập trung bình khá đa phần đều thuộc đối tượng chịu thuế bậc 2 và 3 trong biểu thuế mới.

Khi thuế suất bậc 2 giảm từ 15% xuống 10%, nhóm người lao động đang chịu gánh nặng thuế lớn nhất được giảm đáng kể số thuế phải nộp mỗi tháng.

Còn với thuế suất bậc 3 giảm từ 25% xuống 20% sẽ tạo dư địa tài chính cho nhóm lao động có thu nhập khá, thường chiếm tỷ lệ lớn trong khối văn phòng, tài chính, kỹ thuật, công nghệ.

"Biểu thuế khá phù hợp với xu hướng quốc tế về cải thiện môi trường thuế nhằm hỗ trợ tầng lớp thu nhập trung bình, nhóm có vai trò quan trọng trong tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế", bà Cúc nhấn mạnh.