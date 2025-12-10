Quốc hội ‘chốt’ hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10/12/2025 09:04

(PLO)- Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Sáng 10-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Luật vừa được thông qua gồm bốn chương, với 30 điều, có nhiều nội dung mới đáng chú ý. Trong số này có quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh.

Khoản 1 điều 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua quy định cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Với 443/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Ảnh: QH

Như vậy, tiếp thu các ý kiến góp ý, Chính phủ đã điều chỉnh mức doanh thu chịu thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.

Cụ thể, theo Chính phủ, trường hợp hộ, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 1 tỉ đồng/năm và không xác định được chi phí thì chỉ phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần vượt trên 500 triệu đồng với thuế suất 0,5%, nghĩa là số thuế phải nộp là (1.000-500) x0,5%=2,5 triệu đồng/năm.

Áp dụng mức doanh thu này, theo số liệu hiện nay ngành thuế quản lý, tính đến tháng 10-2025 có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên (trong đó có các hộ, cá nhân kinh doanh vẫn đang thực hiện theo phương pháp khoán, một số hộ, cá nhân đang thực hiện theo kê khai).

Dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh).

Theo ước tính của cơ quan thuế, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT) khoảng 11.800 tỉ đồng.

Ngoài ra, Luật cũng bổ sung quy định đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỉ đồng/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu – chi phí) để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập và áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm.

“Tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập nhiều thì nộp thuế nhiều, thu nhập ít thì nộp ít, nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế”- báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật của Chính phủ nêu rõ.

Ngoài ra, các cá nhân này cũng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.

Chính phủ khẳng định với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng và nâng mức doanh thu không chịu thuế GTGT lên 500 triệu đồng, đồng thời cho trừ 500 triệu đồng ra khỏi doanh thu trước khi tính thuế, bổ sung phương pháp tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Luật đã tạo ra hành lang pháp lý công bằng, bình đẳng, phù hợp với điều kiện kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh. Qua đó, hỗ trợ cá nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh để ổn định đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, riêng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản là hoạt động kinh doanh không thường xuyên cho thuê theo hợp đồng (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú), để đảm bảo việc nộp thuế được đơn giản, Luật quy định cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu năm trên 500 triệu đồng/năm thì chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỉ lệ trên doanh thu, theo đó sẽ không phải xác định chi phí, không phải quyết toán thuế năm.

Luật vừa được thông qua có điều khoản sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm để đảm bảo đồng bộ, thống nhất về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7- 2026, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.