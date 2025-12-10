Từ 1-7-2026, chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân 10/12/2025 08:40

(PLO)- Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định chuyển nhượng vàng miếng sẽ chịu mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Sáng 10-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Luật vừa được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật. Ảnh: QH

Trước đó, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật gửi tới Quốc hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý, tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Cơ quan này cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư lướt sóng ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ và lành mạnh hóa thị trường vàng.

Về nội dung này, Chính phủ cho hay việc đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, các Bộ, ngành và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội.

Dự thảo Luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng và sẽ thu thuế TNCN đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân hiện nay.

Quy định này đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Ngoài ra, theo Chính phủ, đây là quy định mới, với đối tượng tác động rộng nên việc quy định như dự thảo Luật là bước đi cần thiết góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế, thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội để tham gia vào nền kinh tế.