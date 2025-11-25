Thông tin mới nhất liên quan thuế thu nhập cá nhân, nhiều người được giảm thuế 25/11/2025 14:54

(PLO)- Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng mức doanh thu tính thuế với hộ, cá nhân kinh doanh để tương đồng với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Ngày 25-11, ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính - đã cung cấp những thông tin mới nhất đến các cơ quan báo chí về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Sẽ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế với hộ kinh doanh

Về thuế đối với cá nhân kinh doanh, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, trên cơ sở lắng nghe ý kiến thẩm tra, đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức không chịu thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh lên mức phù hợp, đảm bảo sự công bằng với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cùng với đó, dự kiến cũng sẽ sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nâng mức doanh thu không phải nộp thuế để đảm bảo tương đồng.

Theo quy định của Luật Thuế TNCN hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN là 100 triệu đồng/năm trở xuống. Mức này đang áp dụng thống nhất với thuế GTGT, tức là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống cũng không phải thuế GTGT.

Ngày 26-11-2024, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế GTGT số 48, điều chỉnh nâng mức này từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm và áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu năm không phải chịu thuế của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

"Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỉ trở xuống", đại diện Bộ Tài chính nói.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng mức doanh thu tính thuế với hộ kinh doanh. Ảnh: MINH TRÚC

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỉ trở xuống.

Cơ quan này dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Theo đó dự kiến bổ sung quy định: Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỉ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế TNDN áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỉ đồng.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành. Và các hộ, cá nhân này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.

Giảm mức thuế suất tại biểu thuế

Về biểu thuế lũy tiến từng phần, hiện, Chính phủ đã đề xuất, báo cáo Quốc hội tại dự thảo theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Căn cứ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, cơ quan soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ tiếp thu hoàn thiện biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng điều chỉnh giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20% để đồng đều các mức thuế suất của biểu thuế.

"Với biểu thuế mới này thì tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm thuế so với biểu thuế hiện hành. Bên cạnh đó, biểu thuế mới cũng đã khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc", Thứ trưởng Bộ Tài chính nói thêm.