Thuế chuyển nhượng vàng: Đại biểu đề nghị nhắm đúng đầu cơ, không đánh vào người tích lũy 19/11/2025 15:32

(PLO)- Đại biểu Quốc hội cho rằng mức thuế 0,1% không đủ ngăn đầu cơ vàng, cần mức điều tiết cao hơn. Cùng đó, với người dân mua vàng để tích trữ, phòng ốm đau, không phải hoạt động kinh doanh thì không đánh thuế đối với nhóm này.

Chiều nay, 19-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Về quy định đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) bày tỏ đồng ý với nội dung này. Việc đánh thuế đối với hoạt động mua bán vàng mang tính đầu cơ, tìm kiếm lợi nhuận là giải pháp cần thiết nhằm giữ ổn định thị trường vàng.

Tuy nhiên, ông cho rằng mức đánh thuế 0,1% hiện được đề xuất là quá thấp, không đủ sức điều tiết, không hạn chế được hành vi đầu cơ.

“Tôi đề nghị xem xét điều chỉnh lại mức thuế để bảo đảm điều tiết đúng đối tượng đầu cơ vàng”, ông Hòa nói.

Đại biểu Phạm Văn Hòa thảo luận về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Ảnh: QH

Đại biểu cũng cho rằng, với người dân mua vàng để tích trữ, phòng khi khó khăn, ốm đau, thì đây không phải hoạt động kinh doanh, vì vậy đề nghị không đánh thuế đối với nhóm này.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Kim Yến (TP.HCM) nhấn mạnh thêm: “Đa phần người dân mua vàng để tích lũy, tiết kiệm. Họ chắt bóp trong cuộc sống hàng ngày, mua vàng đề phòng rủi ro trong cuộc sống như ma chay, cưới hỏi, ốm đau…

Khoản tiền mua vàng là tiền tích lũy sau thuế. Khi bán vàng lại tiếp tục bị đánh thuế, điều này có phải thuế chồng thuế hay không? Theo tôi thì không mang nhiều ý nghĩa nhân văn hay xã hội”.

Nữ đại biểu tiếp tục cho biết, mục tiêu của chúng ta là đánh thuế vào đầu cơ, thao túng thị trường để ổn định thị trường vàng. Tuy nhiên, thuế suất 0,1% là quá nhỏ để ngăn chặn đầu cơ trong mua bán vàng, không đáng kể so với lợi nhuận giới đầu cơ có thể thu được.

Vì vậy, vấn đề cốt lõi là biện pháp gì để hạn chế đầu cơ, biện pháp gì để quản lý và làm lành mạnh thị trường vàng?

“Tôi đồng tình với dự thảo giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất đối với chuyển nhượng vàng miếng. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định để có thể triển khai ngay khi luật có hiệu lực”, nữ đại biểu đề nghị.