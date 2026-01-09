Viettel thu về hơn 220.000 tỉ đồng năm 2025 09/01/2026 14:37

(PLO)- Năm 2025, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt 220,4 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 13,8%, tiếp tục đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt 220,4 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 13,8%.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt 220,4 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 13,8%, tiếp tục đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam. Ảnh: ĐT.

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao, năm 2025, Viettel đã sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị cho Bộ Quốc phòng nhiều loại vũ khí trọng điểm.

Trong năm 2025, Viettel tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong triển khai chuyển đổi số cho các cơ quan Trung ương, đặc biệt là các cơ quan Đảng và Quốc hội.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐT.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết năm 2025 ghi nhận nhiều phản hồi tích cực, sáng tạo và giàu ý nghĩa từ khách hàng, thể hiện sự thấu hiểu và tin tưởng vào cách Viettel sử dụng nguồn lực xã hội để đầu tư nghiên cứu, sản xuất, tạo ra giá trị cho đất nước.