Viettel Telecom đặt mục tiêu đột phá để tiến vào chiếm lĩnh các dịch vụ mới 16/10/2025 19:20

Ngày 16-10 tại Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống (15-10-2000 -15-10-2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cùng nguyên lãnh đạo tập đoàn các thời kỳ, các Tổng công ty, Công ty và cán bộ, nhân viên Viettel Telecom.

Trong 25 năm hoạt động, Viettel Telecom đã đạt doanh thu lũy kế vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Doanh nghiệp liên tục giữ vị trí số 1 về thị phần di động, băng rộng cố định, OTT nội địa và các chương trình khách hàng thân thiết.

Đồng thời, Viettel Telecom cũng là một trong những đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia và là cái nôi sinh ra các lĩnh vực mới cho Viettel như Viettel Money, Viettel Solutions, Viettel Media...

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Trung Thành - Tổng Giám đốc Viettel Telecom, khẳng định đơn vị đang sẵn sàng chuyển dịch từ một công ty viễn thông truyền thống sang một công ty công nghệ ngang tầm thế giới (Techco), với mục tiêu doanh thu dịch vụ đạt 115 nghìn tỉ đồng vào năm 2030.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát biểu tại sự kiện.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel ghi nhận sự đóng góp của Viettel Telecom không chỉ về doanh thu, gây dựng tiềm lực cho tập đoàn, mở rộng ngân sách đầu tư và đẩy mạnh những ngành nghề mới, mà còn là biểu tượng cho văn hóa và tinh thần Viettel, luôn tỏa sáng trong mọi thử thách.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, việc Viettel Telecom xác định, trong 5 năm tới, phải chuyển dịch từ một Telco thành một Techco toàn cầu. "Tập đoàn tin vào các giải pháp, hành động mà Viettel Telecom đã đề ra rất rõ ràng, khả thi, vừa chắc chắn để duy trì tốt các dịch vụ lõi, vừa đột phá để tiến vào chiếm lĩnh các dịch vụ mới"- Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.