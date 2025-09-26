Viettel TP.HCM đồng hành cùng cơ quan thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số 26/09/2025 14:44

(PLO)- Ngành thuế TP.HCM ghi nhận số thu ấn tượng từ hộ kinh doanh, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược cùng Viettel, khởi động hành trình chuyển đổi số toàn diện cho khu vực kinh tế này.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê - Trưởng phòng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 17-9, thành phố đang quản lý tổng cộng 361.879 hộ kinh doanh trên các địa bàn.

Trong đó, địa bàn TP.HCM trước đây là 243.356 hộ, địa bàn Bình Dương cũ là 87.364 hộ và địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 31.159 hộ. Đây là lực lượng kinh tế nòng cốt, đóng góp quan trọng vào ngân sách thành phố.

Lũy kế đến ngày 17-9, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt được 7.625 tỉ đồng , chiếm hơn 1,6% so với tổng thu ngân sách của ngành thuế thành phố và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, có 257.389 hộ đang nộp thuế theo phương pháp khoán, chiếm đến hơn 93% trên tổng số hộ phải nộp thuế. Tuy nhiên, để hiện đại hóa công tác quản lý và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ngành thuế đã đặt ra lộ trình chuyển đổi 100% hộ kinh doanh từ diện khoán sang nộp thuế theo phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, sáng 26-9, tại trụ sở Thuế TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh giữa Thuế TP.HCM và Viettel TP.HCM.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình triển khai hóa đơn điện tử cho hơn 200.000 hộ kinh doanh trên địa bàn. Đây được xem là bước đi đột phá, vừa đảm bảo quản lý nhà nước minh bạch, vừa tạo công cụ số hiện đại giúp hộ kinh doanh quản trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí và mở rộng kinh doanh bền vững.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh giữa Thuế TP.HCM và Viettel TP.HCM ngày 26-9. Ảnh: QH

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Thuế TP.HCM nhấn mạnh sự kiện hôm nay khẳng định quyết tâm của Thuế TP trong việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, lấy người nộp thuế làm trọng tâm phục vụ và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bối cảnh thay đổi lớn về chính sách.

"Chúng tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ với Viettel TP.HCM – doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu – sẽ góp phần đảm bảo lộ trình triển khai hóa đơn điện tử đúng tiến độ, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho từng hộ kinh doanh” - đại diện Thuế TP.HCM chia sẻ.

Về phía đối tác chiến lược, ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP.HCM khẳng định cam kết mạnh mẽ, đồng hành cùng Thuế TP.HCM trong suốt quá trình triển khai. Viettel sẽ mang đến giải pháp công nghệ an toàn, tiện lợi, chi phí hợp lý, đồng thời cử đội ngũ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn. Chuyển đổi số thành công trong khu vực hộ kinh doanh sẽ tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của kinh tế số Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp tổ chức hàng loạt hội nghị, tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại 29 chi cục thuế cơ sở và 128 chợ truyền thống.

Viettel TP.HCM sẽ cung cấp gói combo chuyển đổi số ưu đãi tất cả trong một cho hộ kinh doanh, bao gồm phần mềm quản lý bán hàng Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm kế toán. Tất cả được tích hợp trên điện thoại thông minh. Đặc biệt, Viettel sẽ bố trí đội ngũ kỹ thuật và kinh doanh đồng hành cùng cơ quan thuế, sẵn sàng cầm tay chỉ việc, nhất là với các chủ hộ lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra một mô hình mẫu về hộ kinh doanh số để nhân rộng ra toàn quốc, góp phần xây dựng một TP.HCM hiện đại, minh bạch và dẫn đầu cả nước trong kinh tế số.