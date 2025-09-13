Hộ kinh doanh tiếp cận phần mềm kế toán kết nối hóa đơn điện tử...miễn phí ra sao? 13/09/2025 07:32

(PLO)- Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 quy định Nhà nước sẽ cung cấp miễn phí phần mềm kế toán có kết nối với hóa đơn điện tử từ máy tính tiền nhưng chưa quy định làm thế nào để doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được phần mềm miễn phí này.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính để góp ý cho Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân.

Trong đó, dự thảo quy định Nhà nước sẽ cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh một nền tảng số.

Theo đó, nền tảng này tích hợp các giải pháp chuyển đổi số như phần mềm kế toán có kết nối với hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và dịch vụ chữ ký số. Các giải pháp này được cung cấp cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo quy định tại Nghị định 198/2025/QH15.

Tuy nhiên, dự thảo lại chưa quy định làm thế nào để doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được phần mềm miễn phí này.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ nội dung trên để đảm bảo tính khả thi khi triển khai.

Quy định Nhà nước hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán...cho hộ kinh doanh nhưng chưa quy định làm thế nào để tiếp cận được. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, quy định về việc Nhà nước hỗ trợ dịch vụ đào tạo quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, dự thảo hướng dẫn thực hiện theo quy trình tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Theo VCCI, quy định này sẽ gây vướng mắc. Bởi lẽ, đối tượng hỗ trợ của Nghị định 80/2021/NĐ-CP chỉ là doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm hộ và cá nhân kinh doanh.

Sự không đồng nhất này có thể dẫn đến việc các đối tượng lúng túng hoặc có cách hiểu khác nhau khi áp dụng, gây khó khăn trong thực tiễn.

Vì vậy, VCCI đề xuất hai phương án: Một là, sửa đổi Nghị định80/2021/NĐ-CP để bổ sung đối tượng là hộ, cá nhân kinh doanh.

Hai là, quy định về việc hỗ trợ cho hộ, cá nhân kinh doanh ngay tại Nghị định này, còn việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tiếp tục dẫn chiếu theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, VCCI cũng góp ý về quy định yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải “cung cấp thông tin, tài liệu… kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ”.

VCCI cho rằng quy định trên chưa rõ ràng ở hai điểm: phạm vi thông tin phải cung cấp vì “thông tin, tài liệu về doanh nghiệp” là rất rộng và trường hợp phải cung cấp khi “có yêu cầu” là một quy định mở.

Sự mơ hồ này có thể tạo ra gánh nặng tuân thủ không cần thiết hoặc bị lạm dụng trong quá trình thực thi.

Do đó, VCCI kiến nghị cơ quan soạn thảo hoặc bãi bỏ quy định này, hoặc sửa đổi theo hướng làm rõ phạm vi thông tin và các trường hợp cụ thể phải cung cấp.

