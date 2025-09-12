Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng chính sách thuế mới 12/09/2025 11:55

(PLO)- Phường Tân Mỹ (TP.HCM) tổ chức đối thoại, hỗ trợ hơn 2.300 hộ kinh doanh chuẩn bị áp dụng chính sách thuế mới từ năm 2026.

Sáng 12-9, UBND phường Tân Mỹ (TP.HCM) tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Chủ tịch UBND phường, cho biết hiện phường có 2.362 HKD đang hoạt động. Việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW và 57-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy kinh tế tư nhân, với định hướng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hộ kinh doanh tham gia sâu vào nền kinh tế số.

Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LP.

Từ năm 2026, quản lý thuế với HKD sẽ có thay đổi lớn: bỏ hình thức thuế khoán, chuyển sang tính thuế trực tiếp trên doanh thu. Các hộ kinh doanh cho rằng quy định mới giúp hoạt động minh bạch hơn, song bày tỏ lo ngại và đề nghị được hỗ trợ công nghệ, hướng dẫn cụ thể và đào tạo kỹ năng tài chính để tránh áp lực khi triển khai. Một số hộ cũng đặt câu hỏi nếu hệ thống kê khai bị lỗi thì có bị xử phạt hay không.

Đại diện Thuế Cơ sở 7 cho biết, cơ quan thuế đang phối hợp triển khai các giải pháp quản lý doanh thu, hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, hỗ trợ báo cáo thuế và hướng dẫn HKD sử dụng nền tảng số gắn với thanh toán trực tuyến.

Chỉ với một smartphone, HKD có thể tích hợp đầy đủ tiện ích, tiết kiệm chi phí mà không cần đầu tư máy móc. HKD cũng sẽ được cài đặt và sử dụng Etax Mobile để nộp thuế; trong trường hợp hệ thống lỗi và được chứng minh, HKD sẽ không bị xử phạt.

UBND phường Tân Mỹ, cơ quan thuế, ngân hàng ký kết thực hiện chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước đối với kinh tế tư nhân. Ảnh: LP.

Về phía ngân hàng, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Phát triển giải pháp thanh toán và CASA Techcombank, cho biết ngân hàng đang cung cấp các giải pháp thanh toán không tiền mặt như QR code, SmartPOS, SoftPOS.

Với SoftPOS, tiểu thương có thể biến điện thoại hay máy tính bảng thành máy POS để nhận thanh toán, xuất biên lai điện tử, quản lý khoản phải thu và thống kê giao dịch theo thời gian thực, qua đó tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho khách hàng.

Trong thời gian tới, UBND phường Tân Mỹ sẽ thành lập Tổ chuyển đổi số, trực tiếp đến từng cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện chính sách thuế, tài chính và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh.