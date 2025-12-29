Phó Thống đốc Ngân hàng: Tín dụng tăng hơn 17% 29/12/2025 16:17

Chiều 29-12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tăng trưởng tín dụng đạt hơn 17%

Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết: Năm 2025, NHNN điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: HOÀNG HUY

NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế.

Chính sách điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền lãi suất, thanh khoản VND và bán can thiệp ngoại tệ… góp phần hỗ trợ ổn định tỉ giá, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

NHNN cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát.

Ngay từ đầu năm, NHNN đã xác định rõ định hướng điều hành tín dụng năm 2025 và dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Tính đến ngày 24-12-2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,4 triệu tỉ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024.

Cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, đến cuối tháng 10-2025, ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 6,1% tổng dư nợ nền kinh tế; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,3%; ngành xây dựng chiếm 7,4%; ngành bán buôn, bán lẻ có quy mô dư nợ lớn nhất toàn hệ thống chiếm 22,2%.

Một số lĩnh vực có tỉ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng trong nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, các lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong tổng dư nợ nền kinh tế (lần lượt là 22,42%, 19,11%); trong khi lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng tín dụng lần lượt là 27,46% và 30,36%).

“Các TCTD đã tích cực giải ngân cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản thành đã nâng quy mô từ 15.000 tỉ đồng lên 185.000 tỉ đồng”-Phó Thống đốc cho biết.

Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL, ước tính đến cuối tháng 11-2025, doanh số giải ngân lũy kế của chương trình đạt khoảng 3.100 tỉ đồng.

Một số chương trình khác như: Cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chương trình tín dụng 500.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số; các chương trình tín dụng chính sách... cũng đang được các tổ chức tín dụng tích cực triển khai.

NHNN điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ. Ảnh: HOÀNG HUY

Thanh toán bán lẻ xuyên biên giới

Trong 11 tháng năm 2025, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng tích cực. Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 42,3% về số lượng và 22,5% về giá trị, việc thanh toán qua kênh Internet, kênh điện thoại di động, qua QR code đều tăng cả về số lượng và giá trị giao dịch.

Đến nay, Việt Nam đã hoàn tất kết nối hệ thống thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua QR Code với Thái Lan, Campuchia, Lào, cho phép khách hàng thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài thông qua mã QR ngay trên ứng dụng di động (Mobile app) của ngân hàng Việt Nam và ngược lại.

Cũng theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, hệ thống thanh toán QR giữa Việt Nam và Trung Quốc đã chính thức vận hành. Ngoài ra, Việt Nam đang triển khai kết nối thanh toán QR với Hàn Quốc và một số quốc gia khác.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành ngân hàng đã tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06.

Tính đến ngày 26-12-2025, ngành ngân hàng đã có hơn 143 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc ứng dụng VneID.