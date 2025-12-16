Sắp hỗ trợ lãi suất 2% với dự án 'xanh' 16/12/2025 07:28

(PLO)- Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thị Thanh Tùng cho biết NHNN sẽ sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi cho vay thực hiện dự án xanh.

Tại Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” diễn ra ngày 15-12, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN cho biết, trong 5 năm qua, dư nợ tín dụng xanh tăng bình quân 21%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của cả nước.

Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN. Ảnh: Hoàng Huy

Nếu năm 2017 mới chỉ có 15 tổ chức tín dụng (TCTD) ghi nhận có dư nợ tín dụng xanh, hiện con số này đã tăng lên 58 TCTD. Các ngân hàng thương mại (NHTM) sử dụng chính nguồn lực của chính mình để ưu đãi cho vay với lĩnh vực này.

Theo Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội đã quy định cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn hoặc áp dụng tiêu chuẩn thông qua Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các NHTM.

“Tới đây, sẽ có thêm nguồn lực từ ngân sách với lĩnh vực này, mở ra cơ hội lớn để tiếp cận vốn ưu đãi, giúp các đơn vị chuyển đổi mô hình kinh doanh bền vững hơn”, bà Phạm Thị Thanh Tùng cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo NHNN và Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vay vốn thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn áp dụng tiêu chuẩn ESG.

"Chúng tôi đang tích cực hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các NHTM để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG. Hiện dự thảo đã được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ sớm trình Chính phủ, dự kiến sẽ có hiệu lực đầu năm tới" - bà Phạm Thị Thanh Tùng cho biết.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính xác nhận, dự thảo Nghị định hỗ trợ lãi suất 2%/năm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân thông qua Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được Bộ trình Chính phủ trong tháng 12 này.

Theo bà Tâm, để tín dụng xanh tăng tốc, ngoài việc ban hành 2 nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2%, cần có sự phối hợp đồng bộ của Bộ Nông nghiệp & Môi trường trong ban hành quy định về xác định dự án nào là dự án xanh, dự án tuần hoàn, dự án ESG. Bộ ba văn bản này, nếu được ban hành đồng thời sẽ khơi thông dòng vốn xanh tăng tốc thời gian tới.

Đa dạng nguồn vốn để thúc đẩy phát triển. Ảnh: Hoàng Huy

Bên cạnh tín dụng ngân hàng, bà Tâm cho biết tính đến tháng 10 năm nay, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp xanh đạt xấp xỉ 1 tỉ USD. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm nguồn vốn dài hạn từ thị trường vốn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng.

Để tạo thêm kênh huy động vốn cho các dự án xanh, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu đề án thí điểm phát hành trái phiếu dịch vụ xanh, dự kiến trình Chính phủ trong năm 2026.

Là một trong những ngân hàng có dư nợ tín dụng xanh lớn nhất hệ thống, song đại diện Agribank cho biết, ngân hàng đang gặp khó khăn vì thiếu cơ sở dữ liệu chuẩn về dự án xanh; năng lực ESG của doanh nghiệp còn hạn chế và kiến nghị cần thêm cơ chế khuyến khích tín dụng xanh.

Tính đến quý III/2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt 28.355 tỉ đồng, với gần 40.000 khách hàng. Cơ cấu tín dụng xanh của Agribank phản ánh rõ nét định hướng ưu tiên cho phát triển bền vững: Năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (hơn 53%), lâm nghiệp bền vững (hơn 24%), nông nghiệp xanh (hơn 21%)...

Để khơi thông mạnh mẽ hơn nữa dòng vốn cho phát triển bền vững, ông Vương Văn Quý cho rằng, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phát thải, năng lượng, đa dạng sinh học.