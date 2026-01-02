Đâu là những trụ cột dẫn dắt giá vàng năm 2026? 02/01/2026 12:05

(PLO)- Sau năm 2025 bùng nổ, giá vàng bước vào 2026 trong trạng thái “cân não”. Vậy đâu là yếu tố sẽ quyết định liệu giá vàng sẽ lình xình hay có thể bứt phá lên những nấc thang mới?

Ngày 2-1, giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.361 USD/ounce, tăng khoảng 44 USD/ounce so với phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá, giá vàng "ngoại" tương đương 138,7 triệu đồng/lượng, không bao gồm thuế, phí.

Sau cú bứt phá lịch sử năm 2025 với mức tăng đạt 65%, giá vàng trên thị trường quốc tế bước vào năm 2026 với trạng thái giằng co hiếm thấy giữa kỳ vọng ổn định và rủi ro bất định. Theo World Gold Council, bốn trụ cột vĩ mô sẽ quyết định vàng trong năm nay sẽ chỉ dao động trong biên độ hẹp hay mở ra một chu kỳ tăng mới.

Theo ông Juan Carlos Artigas, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của World Gold Council (WGC), đà tăng mạnh của giá vàng năm 2025 không đến từ một cú sốc đơn lẻ, mà là kết quả cộng hưởng của nhiều yếu tố, mỗi yếu tố đóng góp gần như ngang nhau. Đáng chú ý, chính các yếu tố này cũng sẽ tiếp tục chi phối diễn biến giá vàng trong năm 2026.

Bốn trụ cột giữ nhịp giá vàng

Phân tích của WGC cho thấy giá vàng chịu tác động đồng thời từ tăng trưởng kinh tế, rủi ro và bất ổn (địa chính trị, tài chính), chi phí cơ hội (lãi suất, sức mạnh đồng USD) và động lực giá (xu hướng và tâm lý thị trường). Khác với nhiều chu kỳ trước, không yếu tố nào “lấn át” hoàn toàn. Mỗi yếu tố đóng góp khoảng 10% vào mức tăng của vàng trong năm 2025, tạo nên một thế cân bằng hiếm thấy.

Phân tích sâu hơn, ông Artigas nhấn mạnh hai động lực lớn nhất mang tính quyết định là bất ổn địa chính trị, kinh tế kéo dài và xu hướng đồng USD suy yếu đi kèm lãi suất giảm. Sự kết hợp này đã kích hoạt mạnh nhu cầu đầu tư, cùng lúc, các ngân hàng trung ương vẫn đều đặn mua vào, giúp giá vàng giữ vững nền cao.

Nhiều dự báo cho rằng, giá vàng thế giới có thể tăng trên 5.000 USD/ounce trong năm nay.

﻿Ảnh minh họa

Theo WGC, giá vàng hiện tại đã phần nào phản ánh kịch bản kinh tế cơ sở. Nếu kinh tế toàn cầu diễn biến đúng như dự báo, vàng nhiều khả năng dao động trong biên độ hẹp. Nhưng thực tế hiếm khi diễn ra theo đúng như “sách giáo khoa”.

Chỉ cần tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm lại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn, kéo theo USD suy yếu. Khi đó, giá vàng có thể tăng thêm 5–15%. Nếu bất ổn chính trị dai dẳng và lan rộng hơn, nhu cầu trú ẩn có thể bùng nổ, đẩy giá vàng tăng nhanh và mạnh hơn dự kiến.

Dòng tiền vào vàng: Vẫn còn “room” cho kịch bản tăng mạnh

Từ tháng 5-2024 đến nay, các quỹ ETF vàng đã mua ròng khoảng 800 tấn. Nghe có vẻ lớn, nhưng theo WGC, con số này chưa bằng một nửa so với các giai đoạn rủi ro cao trước đây.

Điều này cho thấy, trong trường hợp kinh tế toàn cầu suy yếu, dư địa hút dòng tiền vào vàng vẫn còn rất lớn, trải rộng từ ETF, thị trường OTC, phái sinh đến hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Ở kịch bản rủi ro cao, giá vàng hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh của giá vàng không thể loại trừ. Trong kịch bản các chính sách kinh tế của Mỹ phát huy tác dụng, tăng trưởng phục hồi rõ nét và căng thẳng thương mại hạ nhiệt, phần bù rủi ro sẽ thu hẹp, qua đó kéo giá vàng giảm ước khoảng 5 - 20%, tùy mức độ cải thiện của nền kinh tế.

Cuối cùng, WGC lưu ý thêm hai yếu tố cần theo dõi sát trong năm 2026 đó là nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và nguồn cung vàng tái chế.

Nếu lượng mua của các ngân hàng trung ương giảm xuống dưới ngưỡng 600 - 700 tấn/năm, áp lực điều chỉnh giá sẽ xuất hiện. Bên cạnh đó, tại Ấn Độ là thị trường vàng lớn, việc dùng trang sức vàng làm tài sản thế chấp có thể dẫn tới bán tháo khi kinh tế suy yếu, qua đó làm tăng nguồn cung và gây sức ép lên giá.

Nhìn chung, năm 2026 của vàng là cuộc chơi cân não giữa kỳ vọng ổn định và rủi ro bất định. Khi bốn trụ cột vẫn đứng vững, vàng khó sụp đổ, nhưng chỉ cần một cú lệch pha lớn của kinh tế toàn cầu, kim loại quý này hoàn toàn có thể bước vào một chu kỳ tăng mới, mạnh và nhanh hơn dự đoán.

Trong báo cáo mới công bố đầu tuần, UBS - ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đã nâng mục tiêu giá vàng lên 5.000 USD/ounce cho 3 quý đầu năm 2026. Sau đó, giá có thể hạ nhiệt nhẹ về 4.800 USD/ounce vào cuối năm, nhưng vẫn cao hơn tới 500 USD so với dự báo trước đó.

UBS dẫn báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý 3/2025 của WGC cho thấy hoạt động mua vàng từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân đang tăng tốc rõ rệt. Tính đến nay, ngân hàng trung ương đã mua ròng 634 tấn vàng và đang tăng tốc trong quý 3/2025, hướng tới mốc 900 - 950 tấn cả năm. Cùng lúc, ETF hút 222 tấn và nhu cầu vàng thỏi và tiền xu duy trì trên 300 tấn trong bốn quý liên tiếp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư ngày càng tích cực.