Ngân hàng tăng tốc triển khai chữ ký số trong giao dịch trực tuyến 09/03/2026 15:16

Sáng 9-3, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Tập đoàn VNPT ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng và công nghệ số.

Ngân hàng tăng tốc số hóa quy trình bằng chữ ký số

Theo thỏa thuận, hai bên hướng tới kết nối và khai thác thế mạnh của nhau nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời mở rộng các dịch vụ số phục vụ khách hàng. Việc hợp tác được triển khai trên cơ sở ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái của mỗi bên, qua đó tối ưu vận hành và gia tăng tiện ích cho người dùng.

Sự kết nối giữa năng lực tài chính của ngân hàng và hạ tầng số quy mô quốc gia được kỳ vọng không chỉ mở rộng hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên mà còn thúc đẩy quá trình số hóa trong ngành tài chính ngân hàng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số an toàn và thuận tiện hơn.

Một điểm đáng chú ý trong thỏa thuận giữa ACB và VNPT là việc hai bên tập trung phát triển dịch vụ chữ ký số và các dịch vụ số liên quan, qua đó tạo nền tảng cho các giao dịch trực tuyến an toàn, đồng thời mở rộng tiện ích cho cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Hiện nay, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong quy trình nghiệp vụ, từng bước thay thế chữ ký trực tiếp và con dấu trên các hồ sơ, chứng từ truyền thống, qua đó rút ngắn thời gian xử lý và thúc đẩy giao dịch trực tuyến.

Chẳng hạn, VietinBank đã triển khai dịch vụ giải ngân trực tuyến trên nền tảng eFAST, cho phép khách hàng doanh nghiệp thực hiện ký số đối với các chứng từ như giấy nhận nợ, hợp đồng tín dụng hay hồ sơ bảo lãnh.

Tương tự, BIDV tích hợp giải pháp ký số từ xa vào quy trình đăng ký vay trên ứng dụng BIDV Home, giúp khách hàng có thể hoàn tất các giao dịch vay mua nhà hoặc ô tô hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch.

Trong khi đó, TPBank cung cấp giải pháp chữ ký số từ xa (Remote Signing) trên nền tảng TPBank Biz, cho phép doanh nghiệp ký số trên nhiều loại thiết bị mà không cần sử dụng USB Token...

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB. Ảnh: T.L

Chữ ký số - mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái ngân hàng số

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB cho biết: “Điểm thuận lợi của sự hợp tác là hai bên có thể tận dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau để phục vụ cho hệ sinh thái chung. Chẳng hạn, với tệp khách hàng lớn của ACB, Tập đoàn VNPT có thể qua đó tiếp cận trực tiếp khoảng 18 triệu khách hàng của ngân hàng thay vì phải tiếp cận từng khách hàng riêng lẻ.

Hiện nay, chữ ký số không còn chỉ dành cho doanh nghiệp mà đã dần phổ biến với cả khách hàng cá nhân. Khi có nhu cầu vay tín chấp hoặc mở thẻ tín dụng, khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quy trình trực tuyến mà không cần đến ngân hàng, trong đó chữ ký số đóng vai trò quan trọng để xác thực giao dịch".

Chi phí đầu tư công nghệ của các ngân hàng hiện nay ở mức khá lớn và trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, riêng chi phí cho hạ tầng truyền dẫn như internet mỗi năm có thể lên tới khoảng 60–70 tỉ đồng. Nếu tối ưu thông qua hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn, chi phí này có thể được giảm đáng kể. Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB

Bên cạnh đó là hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh chữ ký số. Chi phí cho một chữ ký số thực tế không cao, chỉ vài chục ngàn đồng, tuy nhiên tổng chi phí có thể tăng lên do khách hàng sử dụng nhiều lần trong quá trình giao dịch, mỗi lần xác nhận đều cần thực hiện ký số tương tự như ký điện tử.

Chữ ký điện tử đã được sử dụng trong các giao dịch dân sự kể từ khi Luật Giao dịch điện tử 2005 có hiệu lực. Bên cạnh chữ ký điện tử, các ngân hàng hiện còn áp dụng nhiều phương thức xác thực khác như mật khẩu đăng nhập kết hợp với mã xác thực một lần (OTP) gửi tới khách hàng để xác nhận giao dịch trực tuyến.

Tuy nhiên, trên thực tế, tỉ lệ khách hàng ngân hàng sử dụng chữ ký số vẫn còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là chi phí chữ ký số cá nhân còn tương đối cao, khiến nhiều người dân chưa tiếp cận.