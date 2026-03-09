Giá dầu diesel cao hơn giá xăng, chuyện gì xảy ra? 09/03/2026 16:42

(PLO)- Dầu diesel thường được gọi là "máu" của nền kinh tế thực, thậm chí tầm quan trọng của nó đối với lạm phát và chuỗi cung ứng còn lớn hơn cả xăng.

Tại Mỹ, trong khi giá xăng tăng vọt thì một loại nhiên liệu khác là dầu diesel thậm chí có tốc độ tăng còn nhanh hơn.

​Mặc dù nhiều người tiêu dùng có thể chưa bao giờ trực tiếp mua một gallon dầu diesel nào nhưng đây vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Lý do là phần lớn nền kinh tế thế giới từ hàng tiêu dùng cho đến thực phẩm đều được vận chuyển nhờ loại nhiên liệu này.

​Kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bắt đầu cách đây một tuần, giá xăng đã tăng 47 xu (tương đương 16%) lên mức 3,45 USD/gallon xăng tiêu chuẩn vào Chủ nhật. Tuy nhiên con số đó không thấm tháp gì so với mức tăng 84 xu (tương đương 22%) của giá dầu diesel, đưa loại nhiên liệu quan trọng này lên mức 4,60 USD/gallon.

​Theo các chuyên gia, mùa đông đã tạo ra nhu cầu khổng lồ về dầu sưởi vì đây là nguồn nhiệt phổ biến cho các hộ gia đình trong khi dầu sưởi và dầu diesel về cơ bản là những sản phẩm giống hệt nhau.

​Điều này không chỉ có nghĩa là chi phí sưởi ấm gia đình tăng cao mà rủi ro thực sự đối với người tiêu dùng là chi phí vận chuyển hàng hóa thiết yếu hàng ngày sẽ đắt đỏ hơn.

​Bên cạnh đó, dầu diesel cũng là nhiên liệu then chốt cho nông nghiệp, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng ngay trước mùa canh tác vụ xuân. Lúc này, nông dân cần diesel để chạy máy kéo, máy gặt cũng như vận chuyển phân bón và đưa sản phẩm ra thị trường.

​Giá các mặt hàng nông sản như ngô, lúa mì và đậu nành đã bắt đầu tăng. Trong khi đó, nông dân còn phải đối mặt với chi phí phân bón leo thang do nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, khiến việc duy trì sản xuất trong năm nay trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

​Trong khi xăng chủ yếu phục vụ việc di chuyển cá nhân, dầu diesel là nhiên liệu chính cho các loại xe tải hạng nặng, tàu hỏa chở hàng, tàu container và tàu thủy.

​Gần như mọi mặt hàng tiêu dùng hàng ngày từ ổ bánh mì đến chiếc điện thoại đều phải trải qua ít nhất một hành trình bằng phương tiện chạy dầu diesel trước khi đến tay người tiêu dùng. Khi giá dầu diesel tăng, chi phí vận tải vốn chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm sẽ tăng ngay lập tức.

​Trong bối cảnh xung đột hiện nay tại Trung Đông, việc dầu diesel tăng giá nhanh hơn xăng là một tín hiệu không có gì tốt. Nó cho thấy áp lực lạm phát sẽ ngấm vào giá thực phẩm, giá cước vận chuyển và mọi dịch vụ logistics trong vài tuần tới.