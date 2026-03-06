Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng trần khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng 06/03/2026 16:13

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo NHNN, việc sửa đổi Thông tư 39 là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý, thực tiễn phát triển của thị trường cũng như xu hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là điều chỉnh khái niệm “khoản vay có giá trị nhỏ”. Theo quy định hiện hành tại Thông tư 39/2016, khoản vay có giá trị nhỏ là khoản vay không vượt quá 100 triệu đồng.

Tín dụng tiêu dùng tăng trưởng được đánh giá góp phần kích thích sức mua và hỗ trợ đầu ra cho nhiều ngành sản xuất, dịch vụ. Ảnh minh họa

Tại dự thảo lần này, NHNN đề xuất nâng mức trần lên không quá 400 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân). Riêng đối với quỹ tín dụng nhân dân, khoản vay có giá trị nhỏ được đề xuất không vượt quá 200 triệu đồng.

Theo NHNN, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan. Đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, việc quy định mức riêng thấp hơn nhằm phản ánh đặc thù về quy mô hoạt động, năng lực tài chính và nhóm khách hàng phục vụ của mô hình này.

Một số chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định, việc nâng mức tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng là điều chỉnh hợp lý trong bối cảnh quy mô chi tiêu của hộ gia đình và nhu cầu tiêu dùng cá nhân đã gia tăng đáng kể sau nhiều năm.

Theo các chuyên gia, mức trần 100 triệu đồng được thiết kế trong giai đoạn trước đây hiện không còn phù hợp với nhu cầu vay vốn phục vụ các khoản chi tiêu phổ biến như sửa chữa nhà ở, mua sắm tài sản gia đình hay chi phí giáo dục, y tế. Việc điều chỉnh lên 400 triệu đồng được xem là phù hợp hơn với thị trường, đồng thời tạo thêm dư địa để các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng tiêu dùng một cách linh hoạt, song vẫn bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc thẩm định và quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay.

Tính đến cuối năm ngoái, dư nợ tín dụng tiêu dùng hiện đạt trên 3 triệu tỉ đồng, tương đương hơn 20% tổng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế. Sự phát triển của tín dụng tiêu dùng không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn chính thức với chi phí hợp lý, qua đó góp phần hạn chế tín dụng đen, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tổng cầu, hỗ trợ đầu ra cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.