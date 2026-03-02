Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh 02/03/2026 11:25

(PLO)- Giá vàng trong nước và thế giới bật tăng ngay khi thị trường mở cửa đầu tuần, phản ứng tức thì trước loạt diễn biến quân sự chưa từng có giữa Mỹ, Israel và Iran, đưa Trung Đông vào một vòng xoáy bất ổn mới.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu leo thang và những rủi ro kinh tế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng một lần nữa khẳng định vai trò “hàn thử biểu” của tình hình thế giới.

Không chỉ bật tăng mạnh trên thị trường quốc tế, giá vàng trong nước cũng lập tức phản ứng, cho thấy dòng tiền phòng thủ đang quay trở lại với kim loại quý trong một chu kỳ biến động mới.

Giá vàng trong nước tăng tốc, biên độ giãn rộng

Sáng 2-3, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng mạnh và đồng loạt tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Công ty SJC nâng giá vàng miếng thêm 1,6 triệu đồng/lượng, đưa giá niêm yết lên 185,6 – 188,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng được điều chỉnh tương ứng, lên 185,4 – 188,4 triệu đồng/lượng, cho thấy xu hướng tăng mang tính đồng bộ giữa các dòng sản phẩm.

Cùng nhịp, Công ty Mi Hồng mở rộng biên độ tăng tương đương, niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn trơn ở mức 186 - 188,6 triệu đồng/lượng. Việc các doanh nghiệp lớn cùng điều chỉnh mạnh ngay đầu phiên phản ánh tác động tức thì từ diễn biến giá vàng thế giới cũng như tâm lý phòng thủ gia tăng trên thị trường.

Đáng chú ý, vàng nhẫn trơn tại Sacombank-SBJ có mức tăng vượt trội hơn mặt bằng chung: 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán, đẩy giá giao dịch lên 179 - 182 triệu đồng/lượng. Biên độ dao động rộng cho thấy phân khúc vàng nhẫn đang phản ánh rõ nét yếu tố cung cầu và chiến lược giá riêng của từng doanh nghiệp.

So với thời điểm ngày vía Thần tài (26-2), khi giá bán ra tại Sacombank-SBJ chỉ 178 triệu đồng/lượng, người mua tại vùng giá này nếu bán ra hiện nay có thể ghi nhận mức chênh lệch khoảng 1 triệu đồng/chỉ. Tuy nhiên, do chính sách giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 1 chỉ, lợi nhuận thực tế chỉ dừng ở khoảng 100.000 đồng.

Diễn biến này cho thấy trong bối cảnh giá biến động mạnh, hạn mức mua và chênh lệch giá mua bán mới là biến số quyết định hiệu quả thực tế của nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng trong nước ngày 2-3 tăng nhanh hơn giá vàng thế giới. Ảnh: T.L

Vàng thế giới áp sát đỉnh, dòng tiền trú ẩn lan rộng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay phổ biến quanh ngưỡng 5.358 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 169,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Có thời điểm, vàng tăng gần 2%, lên 5.368 USD/ounce – cao nhất trong hơn bốn tuần, cho thấy lực mua phòng thủ lan rộng trên các sàn tài chính lớn. Đà tăng được kích hoạt sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt phóng tên lửa, làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự và phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế toàn cầu.

Trả lời Reuters, ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com nhận định: Khác với những lần căng thẳng trước đây, lần này cả hai phía đều có động lực tiếp tục leo thang. Điều đó đồng nghĩa môi trường tài chính toàn cầu có thể bước vào giai đoạn biến động cao trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần tới – yếu tố vốn thường thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng.

Trong năm 2025, vàng liên tục xác lập các mốc kỷ lục mới, tăng khoảng 64% từ đầu năm. Đà tăng được hậu thuẫn bởi lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền lớn chảy vào các quỹ ETF vàng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các định chế tài chính hàng đầu thế giới như JP Morgan và Bank of America tuần qua tiếp tục củng cố quan điểm tích cực đối với kim loại quý, cho rằng vàng đang tiến gần hơn tới ngưỡng tâm lý 6.000 USD/ounce.

Ông Ross Norman, nhà phân tích độc lập, nhận định vàng hiện là “nhiệt kế” đo mức độ bất ổn toàn cầu. Khi căng thẳng địa chính trị leo thang, kim loại quý này có thể tiếp tục thiết lập các kỷ lục mới.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu kinh tế Mỹ cũng đang tạo thêm nền hỗ trợ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng cao hơn dự kiến trong tháng 1 làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát kéo dài. Tuần này, loạt chỉ báo về thị trường lao động Mỹ như báo cáo ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp sẽ tiếp tục định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng vàng.

Không chỉ thị trường tài chính biến động, chuỗi cung ứng vàng vật chất cũng chịu sức ép. Dubai là một trong những trung tâm trung chuyển vàng lớn của thế giới phải đối mặt nguy cơ gián đoạn khi nhiều hãng hàng không hủy chuyến do rủi ro an ninh gia tăng. Do vàng chủ yếu được vận chuyển bằng đường hàng không, bất kỳ sự đình trệ nào cũng có thể tác động tức thời đến dòng chảy thương mại toàn cầu.

Trước khi làn sóng leo thang bùng phát, vàng đã chốt phiên cuối tuần ở mức 5.277 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 30-1. Mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce được thiết lập hôm 29-1 đang dần hiện rõ trong tầm ngắm của thị trường.

Trong bối cảnh địa chính trị nóng lên từng giờ, vàng một lần nữa khẳng định vai trò tài sản trú ẩn, điểm đến quen thuộc của dòng tiền mỗi khi thế giới bước vào vùng nhiễu động.