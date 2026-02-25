Doanh thu bán hàng dịp Tết tăng vọt, có bị truy thu thuế? 25/02/2026 06:51

(PLO)- Cơ quan thuế khẳng định không dùng số liệu doanh thu năm 2026 để điều chỉnh hay truy thu nghĩa vụ thuế của các năm trước, kể cả khi doanh thu năm 2026 tăng đột biến.

Thời điểm Tết Nguyên đán, doanh thu nhiều hộ kinh doanh tăng mạnh theo nhịp mua sắm cuối năm và làn sóng chốt đơn online.



Theo ước tính của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1-2026 đạt 632,4 nghìn tỉ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ.



Trên các sàn thương mại điện tử, đà tăng rõ nét hơn khi đơn hàng qua livestream và video trong cao điểm Tết, tăng 61% so với Tết 2025.

Thời điểm tháng 1-2026 trùng với đợt Tết Nguyên đán 2026, lượng giao dịch tăng mạnh, nhiều hộ kinh doanh lo ngại về việc doanh thu tăng cao sẽ bị truy thu thuế.

Tại Công văn số 307 gửi các cơ quan thuế địa phương, Cục Thuế cho biết bắt đầu từ 1-1-2026, toàn bộ hộ, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang phương thức kê khai thuế thay vì thuế khoán.

Trong giai đoạn chuyển đổi, cơ quan thuế khẳng định nguyên tắc không thanh tra, kiểm tra và không dùng số liệu doanh thu năm 2026 để điều chỉnh hay truy thu nghĩa vụ thuế của các năm trước, kể cả khi doanh thu năm 2026 tăng đột biến từ 50% trở lên so với mức đã xác định trước đó.

Tuy vậy, theo Công văn 307, nếu phát hiện hành vi che giấu doanh thu hoặc trốn thuế, cơ quan chức năng vẫn xử lý theo quy định tại Nghị định 125/2020. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Thuế khẳng định không dùng doanh thu kê khai thực tế của hộ kinh doanh trong năm nay để truy thu thuế các năm trước nhưng sẽ xử phạt với các trường hợp cố tình gian lận.

Chế tài hành chính gồm: phạt từ 1-3 lần số thuế trốn; xử phạt vi phạm về hóa đơn (mức tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân); đồng thời buộc nộp đủ số thuế thiếu, tiền chậm nộp và khoản lợi bất hợp pháp (nếu có).

Như vậy, doanh thu tháng 1-2026 tăng vọt sẽ không dùng để truy thu thuế các năm trước. Tuy nhiên, từ 1-1-2026, hộ kinh doanh phải kê khai đầy đủ, phù hợp quy định.

Về hóa đơn, hộ có doanh thu từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc dùng hóa đơn điện tử nhưng có thể đăng ký nếu cần. Còn doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm thì bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, dịp Tết lượng giao dịch hàng hóa lớn, Cục Thuế cũng lưu ý hộ, cá nhân kinh doanh xuất hóa đơn đúng thời điểm nhằm tránh rủi ro, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định số 310/2025.

Cụ thể, theo Cục Thuế, khi bán hàng hóa, cần lập hóa đơn ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, không phụ thuộc việc đã thu tiền hay chưa. Khi cung cấp dịch vụ, cần lập hóa đơn khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Việc lập hóa đơn sai thời điểm là hành vi vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và ảnh hưởng đến chi phí được trừ khi quyết toán thuế.