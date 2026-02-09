Nhận lì xì Tết từ công ty có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? 09/02/2026 15:00

(PLO)- Tiền lì xì Tết sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu được xác định là tiền thưởng thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp duy trì truyền thống lì xì bằng tiền cho người lao động như một hình thức động viên, tạo không khí khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn: khoản tiền lì xì này có phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không.

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, thu nhập từ tiền lương, tiền công là một trong những loại thu nhập chịu thuế TNCN. Cụ thể, điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng được liệt kê là không chịu thuế, như:

Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Nhà nước phong tặng (Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến, Bằng khen, Giấy khen…);

Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận;

Tiền thưởng về sáng chế, cải tiến kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Tiền thưởng cho việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài các trường hợp nêu trên, mọi khoản thưởng khác do người sử dụng lao động chi trả cho người lao động đều thuộc diện thu nhập chịu thuế TNCN.

Chỉ những khoản mang tính quà tặng tượng trưng, không hạch toán lương thưởng mới có thể không bị tính thuế. Ảnh: HUỲNH THƠ

Như vậy, tiền lì xì Tết do doanh nghiệp chi cho người lao động sẽ phải chịu thuế TNCN nếu khoản tiền này được xác định là tiền thưởng, thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công và không nằm trong các trường hợp được miễn thuế theo quy định.

Ngược lại, trong trường hợp tiền lì xì chỉ mang tính chất tượng trưng, mang ý nghĩa quà tặng đầu năm, không được quy định trong quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp, không hạch toán chi phí tiền lương, không ghi nhận trong hệ thống kế toán thì có thể được xem xét là quà tặng, không phải thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, việc khoản tiền lì xì có phải nộp thuế TNCN hay không không phụ thuộc vào tên gọi, mà phụ thuộc vào cách thức chi trả, mục đích chi và việc hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế của người lao động theo quy định pháp luật.