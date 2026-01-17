Công ty Pouyuen chi hơn 1.000 tỉ đồng thưởng Tết cho hơn 40.800 người lao động 17/01/2026 14:28

Ngày 17-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM ra mắt điểm phúc lợi đoàn viên dành cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP.HCM).

Tại sự kiện, hơn 1.000 công nhân, người lao động của Công ty Pouyuen được tặng phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng để mua sắm các vật dụng thiết yếu ngay trong khuôn viên nhà máy. Các mặt hàng tại điểm phúc lợi đều là hàng Việt Nam chất lượng cao, giảm giá từ 10% đến 50% so với thị trường.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết việc ra mắt các điểm phúc lợi là giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của người lao động.

Đông đảo người lao động mua hàng tại điểm phúc lợi đoàn viên. Ảnh: HẢI NHI

Ông đề nghị các bộ phận chuyên môn, công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình này trên địa bàn TP.HCM thời gian tới.

Theo ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, việc đưa điểm phúc lợi vào nhà máy giúp công nhân thuận tiện mua sắm Tết, tiết kiệm thời gian đi lại.

Cũng theo ông Nghiệp, công tác chăm lo Tết cho người lao động đang được triển khai đồng bộ. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công ty Pouyuen dành khoảng 1.000 tỉ đồng để thưởng Tết cho công nhân. Mức thưởng thấp nhất là một tháng lương và cao nhất là 2,2 tháng lương. Hiện công ty có hơn 40.800 lao động, thu nhập bình quân khoảng 12,5 triệu đồng/tháng.

Công nhân mua hàng tại điểm phúc lợi đoàn viên. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài tiền thưởng, mỗi công nhân còn được tặng quà Tết, tham gia tiệc tất niên và hỗ trợ xe đưa về quê.

Nhận phiếu mua hàng, anh Nguyễn Nam chọn các mặt hàng thiết yếu như nước giặt, thực phẩm để dùng trong dịp Tết. Anh Nam cho biết do cuối năm bận tăng ca, việc có điểm bán hàng tại nhà máy giúp công nhân tiết kiệm thời gian và chủ động chi tiêu.

Trước đó, Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với Bệnh viện Quốc Ánh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 100 đoàn viên. Nội dung khám gồm tầm soát năm chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như công thức máu, đường huyết, kiểm tra chức năng gan...

Người lao động khám tầm soát tại chương trình. Ảnh: BTC

Theo ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân, thời gian qua nghiệp đoàn đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ bảo hiểm và chăm lo đoàn viên dịp Tết.