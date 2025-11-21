TP.HCM phát động ‘Tết Nhân ái’ năm 2026 chăm lo cho người khó khăn

Ngày 21-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2025), tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 và phát động phong trào “Tết Nhân ái” năm 2026.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định 79 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM luôn là biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái.
“Mỗi phong trào, cuộc vận động nhân đạo đều xuất phát từ truyền thống “nhân đạo – nhân văn”, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn “gieo hạt giống thiện lành” trong cộng đồng” - ông Ân nói.
Ông Ân đề nghị toàn hệ thống tiếp tục phát huy trách nhiệm, chung tay xây dựng TP.HCM bình yên, phát triển; tập trung phòng ngừa, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh hiến máu và vận động nguồn lực chăm lo người nghèo, yếu thế.
Song song đó, hội cũng cần nâng cao hiệu quả nhân đạo, nhân rộng mô hình phù hợp, thực hiện nhiệm vụ quốc tế và duy trì các chương trình như dinh dưỡng cho trẻ em.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng phát động phong trào “Tết Nhân ái” năm 2026, kêu gọi doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người khó khăn.
Tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết việc sắp xếp bộ máy và vận hành chính quyền hai cấp đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác vận động nguồn lực.
Quá trình sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với TP.HCM để hình thành TP.HCM mới, cùng việc hợp nhất Hội Chữ thập đỏ các cấp, cũng tác động đến việc tổ chức hoạt động nhân đạo.
Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và tinh thần đoàn kết của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hoạt động nhân đạo vẫn đạt kết quả nổi bật.
Được biết, năm 2025, các cấp Hội huy động hơn 332 tỉ đồng, hỗ trợ trên 900.000 lượt người khó khăn. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tuyên dương 75 điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020 - 2025.
Hơn 3.058 tỉ đồng hỗ trợ cộng đồng
Giai đoạn 2020 – 2025, phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ghi nhận tổng giá trị hoạt động nhân đạo trên 3.058 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với giai đoạn trước.
Phong trào “Tết Nhân ái” đã vận động hơn 1,1 triệu suất quà trị giá trên 588 tỉ đồng. Nhiều mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, như “Bếp ăn tình thương” với gần 8 triệu suất ăn (trị giá hơn 240 tỉ đồng); phong trào “Người tốt, việc thiện” hỗ trợ trên 590.000 lượt người, tôn vinh 21 cộng đồng nhân ái và 95 cá nhân tiêu biểu.
Các mô hình “Chợ Nhân đạo/Chợ 0 đồng”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” chăm lo hàng triệu lượt người nghèo, khuyết tật, trẻ mồ côi; chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” hỗ trợ hơn 94.000 trẻ em, kinh phí trên 23 tỉ đồng, cùng nhiều hoạt động tại các tỉnh Tây Nguyên.
Ngoài ra, trong chăm lo sức khỏe cộng đồng và ứng phó COVID-19, Thành Hội huy động hơn 423 tỉ đồng qua các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ y tế và “Chuyến xe nghĩa tình”.
Bên cạnh đó, công tác hiến máu tình nguyện tiếp nhận hơn 1,56 triệu đơn vị máu tại TP.HCM và gần 260.000 đơn vị tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Các cấp Hội cũng tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, hỗ trợ các tỉnh phía Bắc sau bão với kinh phí hơn 74 tỉ đồng.