TP.HCM phát động ‘Tết Nhân ái’ năm 2026 chăm lo cho người khó khăn 21/11/2025 15:03

(PLO)- Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động phong trào "Tết Nhân ái" năm 2026 kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 21-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2025), tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 và phát động phong trào “Tết Nhân ái” năm 2026.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định 79 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM luôn là biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: LG

“Mỗi phong trào, cuộc vận động nhân đạo đều xuất phát từ truyền thống “nhân đạo – nhân văn”, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn “gieo hạt giống thiện lành” trong cộng đồng” - ông Ân nói.

Ông Ân đề nghị toàn hệ thống tiếp tục phát huy trách nhiệm, chung tay xây dựng TP.HCM bình yên, phát triển; tập trung phòng ngừa, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh hiến máu và vận động nguồn lực chăm lo người nghèo, yếu thế.

Song song đó, hội cũng cần nâng cao hiệu quả nhân đạo, nhân rộng mô hình phù hợp, thực hiện nhiệm vụ quốc tế và duy trì các chương trình như dinh dưỡng cho trẻ em.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng phát động phong trào “Tết Nhân ái” năm 2026, kêu gọi doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người khó khăn.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết việc sắp xếp bộ máy và vận hành chính quyền hai cấp đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác vận động nguồn lực.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung). Ảnh: HN

Quá trình sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với TP.HCM để hình thành TP.HCM mới, cùng việc hợp nhất Hội Chữ thập đỏ các cấp, cũng tác động đến việc tổ chức hoạt động nhân đạo.

Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và tinh thần đoàn kết của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hoạt động nhân đạo vẫn đạt kết quả nổi bật.

Bà con có hoàn cảnh khó khăn được tặng bánh tét nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: HN

Được biết, năm 2025, các cấp Hội huy động hơn 332 tỉ đồng, hỗ trợ trên 900.000 lượt người khó khăn. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tuyên dương 75 điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020 - 2025.