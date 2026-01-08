'Một Chút Yêu Thương' lần 3 thắp sáng niềm tin cho nạn nhân tai nạn giao thông 08/01/2026 23:03

(PLO)- Đêm nhạc “Một Chút Yêu Thương” lần 3 trao 500 suất hỗ trợ, 2.000 mũ bảo hiểm, kết nối nghệ sĩ và lực lượng chức năng, nâng cao ý thức giao thông.

Tối ngày 8-1, tại Nhà hát Bến Thành, Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên “Một Chút Yêu Thương” lần 3.

Chương trình nhằm chung tay thắp sáng niềm tin cho những hoàn cảnh không may gặp tai nạn giao thông, đồng thời kêu gọi ý thức chấp hành an toàn giao thông cho mọi thế hệ.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật, cho biết tai nạn giao thông luôn xảy ra bất ngờ, gây ra những mất mát, tổn thương rất lớn cho các gia đình không may gặp nạn.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật. Ảnh: BTC

“Trung bình mỗi giờ trôi qua lại có một người tử vong vì tai nạn giao thông; mỗi ngày, nhiều gia đình mất đi người thân, nhiều người khác phải sống chung với thương tật suốt đời.

Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi với tinh thần “mỗi người một chút yêu thương” mong muốn chung tay góp phần xoa dịu nỗi đau, hỗ trợ các nạn nhân tai nạn giao thông” - ông Nguyễn Văn Nam tâm sự.

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi chung tay lan tỏa thông điệp thiện nguyện, gồm: Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương, Sỹ Luân, Hiền Mai, Nguyễn Quốc Đại, Nhóm nhạc ERA WAVE, Nhóm hợp xướng Cantus.

Các đại biểu tham dự đêm nhạc. Ảnh: BTC

Được biết, đêm nhạc lần này không chỉ là một chương trình nghệ thuật đỉnh cao mà còn hướng đến mục tiêu kết nối những tấm lòng hảo tâm để thực hiện hai nhiệm vụ chính:

Xoa dịu nỗi đau: Trao tận tay 500 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng, cho các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh, thành phía Nam.

Nhiều tiết mục đặc sắc diễn ra tại đêm nhạc. Ảnh: BTC

Bảo vệ cộng đồng: Trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Ban An toàn giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.